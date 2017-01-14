Товарищеский матч. «Зенит» и «Айнтрахт» голов не забили
В первом товарищеском матче на сборе в ОАЭ «Зенит» сыграл вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0).
Товарищеский матч
Зенит Россия – Айнтрахт Франкфурт Германия – 0:0 (0:0)
ЗЕНИТ: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.
АЙНТРАХТ: Градецки, Очипка, Фабиан, Гачинович, Мейер, Хектор, Ребич, Абрахам, Хасебе, Чандлер, Маскарель.
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