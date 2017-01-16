Александр Самедов: «Прошло 12 лет, и для меня это глобальное событие – вернуться туда, где я провел всю свою юность»
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем возвращении в клуб.
«Честно говоря, почувствовал сильное волнение, когда оказался здесь, потому что прошло 12 лет, и для меня это глобальное событие – вернуться туда, где я провел всю свою юность, где меня воспитали.
Конечно, я очень рад, что вернулся. Я намерен оправдать ожидания людей, которые на меня надеются.
Только со мной такое могло произойти, что спустя 12 лет, я играл у одного итальянца, а сейчас возвращаюсь в «Спартак», который возглавляет другой итальянец.
Опять же, прошло много времени, тогда я был молодым парнем, а сейчас я возвращаюсь опытным футболистом.
Это совпадение, мне всегда симпатизировал итальянский футбол, и я надеюсь и верю, что все сложится отлично», – сказал Самедов.
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