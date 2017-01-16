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    Александр Самедов: «Прошло 12 лет, и для меня это глобальное событие – вернуться туда, где я провел всю свою юность»

    Теги Спартак Александр Самедов Премьер-лига Россия

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем возвращении в клуб.

    «Честно говоря, почувствовал сильное волнение, когда оказался здесь, потому что прошло 12 лет, и для меня это глобальное событие – вернуться туда, где я провел всю свою юность, где меня воспитали.

    Конечно, я очень рад, что вернулся. Я намерен оправдать ожидания людей, которые на меня надеются.

    Только со мной такое могло произойти, что спустя 12 лет, я играл у одного итальянца, а сейчас возвращаюсь в «Спартак», который возглавляет другой итальянец.

    Опять же, прошло много времени, тогда я был молодым парнем, а сейчас я возвращаюсь опытным футболистом.

    Это совпадение, мне всегда симпатизировал итальянский футбол, и я надеюсь и верю, что все сложится отлично», – сказал Самедов.

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