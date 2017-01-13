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    «Спартак» заплатит за Самедова более 3 млн евро

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Стала известна сумма трансфера полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак».

    Сообщается, что красно-белые заплатят за 32-летнего игрока около 3,5 миллиона евро. Это среднее значение между ценой, на которой настаивали железнодорожники, и предложением «Спартака».

    Ранее красно-белые предлагали за Самедова 2 миллиона евро, тогда как в контракте футболиста прописаны отступные в размере 5 миллионов.

    Срок контракта Самедова со «Спартаком» составит 2,5 года, а зарплата – 1,8 миллиона евро в год.

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