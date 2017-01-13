«Спартак» заплатит за Самедова более 3 млн евро

Стала известна сумма трансфера полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в .

Сообщается, что красно-белые заплатят за 32-летнего игрока около 3,5 миллиона евро. Это среднее значение между ценой, на которой настаивали железнодорожники, и предложением «Спартака».

Ранее красно-белые предлагали за Самедова 2 миллиона евро, тогда как в контракте футболиста прописаны отступные в размере 5 миллионов.

Срок контракта Самедова со «Спартаком» составит 2,5 года, а зарплата – 1,8 миллиона евро в год.