Суарес отказался ехать на церемонию ФИФА из-за плохих отношений с организацией

Нападающий «Барселоны» проигнорировал церемонию ФИФА в Цюрихе по личным причинам.

29-летний уругвайский футболист решил не посещать мероприятие из-за за плохих отношений с организацией после дисквалификации на 4 месяца, вынесенной за укус Джорджо Кьеллини во время матча ЧМ-2014.

В последствии длительное время не включала Суареса в символические сборные и списки претендентов на различные награды.

Кроме того, Суарес обиделся на организацию за то, что она выбрала для его представления старую фотографию, почти пятилетней давности, сделав акцент на зубах игрока.

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