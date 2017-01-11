Суарес отказался ехать на церемонию ФИФА из-за плохих отношений с организацией
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес проигнорировал церемонию ФИФА в Цюрихе по личным причинам.
29-летний уругвайский футболист решил не посещать мероприятие из-за за плохих отношений с организацией после дисквалификации на 4 месяца, вынесенной за укус Джорджо Кьеллини во время матча ЧМ-2014.
В последствии ФИФА длительное время не включала Суареса в символические сборные и списки претендентов на различные награды.
Кроме того, Суарес обиделся на организацию за то, что она выбрала для его представления старую фотографию, почти пятилетней давности, сделав акцент на зубах игрока.
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