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    Суарес отказался ехать на церемонию ФИФА из-за плохих отношений с организацией

    Теги Барселона примера Испания ФИФА Луис Суарес

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес проигнорировал церемонию ФИФА в Цюрихе по личным причинам.

    29-летний уругвайский футболист решил не посещать мероприятие из-за за плохих отношений с организацией после дисквалификации на 4 месяца, вынесенной за укус Джорджо Кьеллини во время матча ЧМ-2014.

    В последствии ФИФА длительное время не включала Суареса в символические сборные и списки претендентов на различные награды.

    Кроме того, Суарес обиделся на организацию за то, что она выбрала для его представления старую фотографию, почти пятилетней давности, сделав акцент на зубах игрока.

    Месси, Суарес, Иньеста и Пике пропустили церемонию награждения лучшего игрока года по версии ФИФА

    В сборную года по версии ФИФА попали 5 игроков «Реала» и 4 футболиста «Барселоны»

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