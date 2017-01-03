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    Луис Суарес больше всех забил мячей и сделал голевых передач среди игроков топ-5 лиг в 2016 году

    Теги Димитри Пайет Златан Ибрагимович Криштиану Роналду премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания рейтинги Луис Суарес

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес занял первое место по числу голов и результативных передач среди футболистов пяти ведущих европейских чемпионатов в минувшем календарном году.

    В 2016 году на счету уругвайца в матчах чемпионата Испании 37 мячей и 17 голевых передач.

    Златан Ибрагимович за этот период забил за «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» 35 голов.

    Лионель Месси, одноклубник Суареса, наколотил 32 мяча и отдал 15 голевых пасов.

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду забил 31 гол, на счету полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета 15 результативных передач.

    В голосовании за «Золотой мяч»-2016 Суарес занял 4-е место.

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