Луис Суарес больше всех забил мячей и сделал голевых передач среди игроков топ-5 лиг в 2016 году
Форвард «Барселоны» Луис Суарес занял первое место по числу голов и результативных передач среди футболистов пяти ведущих европейских чемпионатов в минувшем календарном году.
В 2016 году на счету уругвайца в матчах чемпионата Испании 37 мячей и 17 голевых передач.
Златан Ибрагимович за этот период забил за «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» 35 голов.
Лионель Месси, одноклубник Суареса, наколотил 32 мяча и отдал 15 голевых пасов.
Форвард «Реала» Криштиану Роналду забил 31 гол, на счету полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета 15 результативных передач.
В голосовании за «Золотой мяч»-2016 Суарес занял 4-е место.
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