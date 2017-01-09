Церемония вручения наград ФИФА начнется в 20.30

Сегодня в Цюрихе состоится церемония вручения наград по итогам 2016 года.

Лучший игрок прошлого года получит приз The Best. Номинанты: Криштиану Роналду, Антуан Гризманн и .

Победитель определится в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.

С этого года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА – свой приз.

Аналогичная награда будет вручена лучшей футболистке. Номинанты: Мелани Берингер, Карли Ллойд и Марта.

На звание лучшего тренера претендуют Клаудио Раньери, Фернанду Сантуш и .

Кроме того, будут вручены призы Пушкаша (за самый красивый гол), фэйр-плей и лучшим болельщикам (номинанты: болельщики «Ден Хааг», болельщики матча «Боруссия» Д – «Ливерпуль» и болельщики сборной Исландии).

Начало церемонии – в 20.30 по московскому времени.

Грустно, но «Золотой мяч» умирает