«Лестер» стал командой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала «Лестер» лучшей командой этого года.
«Лестер» набрал 20,71% голосов и опередил сборную Португалии (15,39%) и «Реал» (11,2%).
Спортивным событием года признан Евро-2016 (28,13%), который обогнал Олимпиаду-2016 (25,6%) и чемпионат Европы по легкой атлетике (12,39%).
В голосовании AIPS приняли участие журналисты из 110 стран мира.
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