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    «Лестер» стал командой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

    Теги сборная Португалии премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания рейтинги чемпионат Европы Евро-2016 Лестер Рио-2016 СМИ

    Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала «Лестер» лучшей командой этого года.

    «Лестер» набрал 20,71% голосов и опередил сборную Португалии (15,39%) и «Реал» (11,2%).

    Спортивным событием года признан Евро-2016 (28,13%), который обогнал Олимпиаду-2016 (25,6%) и чемпионат Европы по легкой атлетике (12,39%).

    В голосовании AIPS приняли участие журналисты из 110 стран мира.

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