«Лестер» стал командой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала лучшей командой этого года.

«Лестер» набрал 20,71% голосов и опередил сборную Португалии (15,39%) и (11,2%).

Спортивным событием года признан (28,13%), который обогнал Олимпиаду-2016 (25,6%) и чемпионат Европы по легкой атлетике (12,39%).

В голосовании AIPS приняли участие журналисты из 110 стран мира.