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    Месси второй год подряд стал лучшим плеймейкером по версии IFFHS, Иньеста и Кроос – в тройке

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    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших плеймейкеров мира.

    Лучшим в этой категории второй год подряд признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси (199 очков).

    Каталонский клуб с 2008 года доминирует в данной номинации: четыре раза приз доставался Хави, по два раза Месси и Андресу ИНьесте. Лишь в 2014 году награда ушла к хавбеку «Реала» Тони Кроосу.

    1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 172 очка

    2. Андрес Иньеста (Испания, «Барселона») – 66

    3. Тони Кроос (Германия, «Реал») – 45

    4. Месут Озил (Германия, «Арсенал») – 39

    5. Рияд Марез (Алжир, «Лестер»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал») – 36

    7. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 31

    8. Поль Погба (Франция, «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед») – 26

    9. Эден Азар (Бельгия, «Челси») – 14

    10. Димитри Пайет (Франция, «Вест Хэм») – 8

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