Агент Жилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, прокомментировал ход переговоров о переходе своего клиента в «Спартак».

По информации ТАСС, трансфер Адриано из «Милана» в «Спартак» должен состояться до начала первого тренировочного сбора команды в январе.

«На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в «Спартак», у игрока действует договор с «Миланом». Луису нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубом», — сказал Велоз.

В этом сезоне серии А Луис Адриано провел в составе «Милана» 7 матчей, в которых не отметился результативными действиями.