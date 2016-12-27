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    Агент: «Луису Андриано нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубом»

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Жилмар Велоз Массимо Каррера

    Агент Жилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, прокомментировал ход переговоров о переходе своего клиента в «Спартак».

    По информации ТАСС, трансфер Адриано из «Милана» в «Спартак» должен состояться до начала первого тренировочного сбора команды в январе.

    «На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в «Спартак», у игрока действует договор с «Миланом». Луису нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубом», — сказал Велоз.

    В этом сезоне серии А Луис Адриано провел в составе «Милана» 7 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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