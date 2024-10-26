Лидеры нашей фигурки делают трюки, но валятся. А судьи будто подставляют плечо
В Магнитогорске стартовал первый этап фигурного Гран-при. В последние сезоны парни приучили, что главная интрига закручивается именно у них.
Так и вышло: на старт приехали сразу два чемпиона России, но после короткой лидируют не они.
1. Вторая разминка в соревнованиях мужчин впечатляла: у шестерых в заявке стояло по два квада. С суперсложностью не все справились на 100% – даже лидер Роман Савосин допустил степ-аут на четверном сальхове.
Впрочем, в короткой на прыжках не было ни одного падения. Да и вообще, в протоколе дидакшен всего один – у двукратного чемпиона России Евгения Семененко.
Прокат у подопечного Мишина вышел не лучшим: после уверенного четверного флипа – нового для Евгения прыжка – последовала череда странных ошибок. Сначала он сдвоил сальхов, но даже к двойному прицепил тройной тулуп. Если бы не получилось, Семененко остался бы без каскада.
А потом Евгений внезапно сорвал дорожку шагов – эффектный слайдинг перешел в падение. Семененко запнулся и лег на лед – быстро встал, а судьи даже поставили третий уровень за элемент. Но сбавка все равно получилась внушительной, хотя лишь один арбитр выдал по шкале GOE -5.
Это еще контролируемый слайдинг.
А это уже падение.
Вращения тоже неидеальны – только одно на четвертый уровень, финальное – и вовсе на второй.
Но ни грубые ошибки, ни технические недоработки судейскую бригаду не смутили. По оценке за компоненты он второй – 43,85. Для сравнения: чемпион мира Илья Малинин на Гран-при США неделю назад получил 44,61, а француз Кевин Аймо – 45,40.
2. Марк Кондратюк – еще один чемпион России на этапе в Магнитогорске. Именно он лидер по компонентам – энергичная и нетривиальная программа принесла 44,26 балла.
А вот в техническом плане у Марка тоже были серьезные сбои. После четверного лутца и тройного акселя Кондратюк допустил степ-аут на четверном сальхове, коснулся льда рукой и еле вкрутился в двойной тулуп. Из всех прыжковых элементов каскад принес меньше всего – 9,38 балла (даже за триксель баллы выше, хотя его базовая стоимость на 4 меньше).
После этого Марк еще и ошибся в комбинированном вращении – не показал базовую позицию «волчок», поэтому получил первый уровень и большие сбавки.
Зато зажигательную дорожку шагов завершил трюком – колесом с прыжком.
«Не считаю прокат классным, рабочий. Очень обидно за вращение, я его сорвал. Сейчас покорю себя в раздевалке минут пять-десять, потом с новыми силами дальше.
Все не так плохо, как могло быть. Какая‑то дурацкая ошибка, каскад был не идеален, но был. А вращение – просто дурацкая ошибка. Не считаю, что случилось что‑то ужасное», – резюме после проката.
3. Судьи тоже не увидели ничего ужасного, поэтому Марка оценили щедро – он идет третьим с отставанием от Савосина в 1,78 балла. Между ними расположился Николай Угожаев, который в этом сезоне уже выиграл мемориал Панина, опередив фаворитов – Семененко и Владислава Дикиджи.
В Магнитогорске судьи нашли у Угожаева и неясное ребро на флипе, и недокрут на лутце. Но все равно он лидер по технике – единственный пробил 50 баллов.
Ну а первое место Савосина сложилось из компромисса между сложным контентом (четверные тулуп и сальхов) и яркой презентацией под песню «Ямщик, не гони лошадей».
Как и всегда в нашем мужском катании перед произвольной нет ясности – кто же главный фаворит? Кажется, выиграть может любой.
Взлет фигурки в России: парни вколачивают прыжки на уровне Малинина – даже новички
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
2-й этап
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Короткая программа
1. Роман Савосин – 92,08
2. Николай Угожаев – 91,70
3. Марк Кондратюк – 90,30
4. Егор Рухин – 87,96
5. Евгений Семененко – 87,35
6. Иван Попов – 85,56
7. Даниил Постарнаков – 79,28
8. Кирилл Кропылев – 77,23
9. Илья Строганов – 76,61
10. Дамир Черипка – 71,33
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Но! Рановато. Вот если завтра грибники победят с косяками, тогда набежим, повозмущаемся)
Риторический вопрос, будет ли об этом материал от Вайц, наподобие её "нужны ли такие костыли Базылюк"? Или она считает, что Семененко и Кондратюку такие костыли нужны?