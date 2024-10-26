Лидеры нашей фигурки делают трюки, но валятся. А судьи будто подставляют плечо

В Магнитогорске стартовал первый этап фигурного Гран-при . В последние сезоны парни приучили, что главная интрига закручивается именно у них.

Так и вышло: на старт приехали сразу два чемпиона России, но после короткой лидируют не они.

1. Вторая разминка в соревнованиях мужчин впечатляла: у шестерых в заявке стояло по два квада. С суперсложностью не все справились на 100% – даже лидер Роман Савосин допустил степ-аут на четверном сальхове.

Впрочем, в короткой на прыжках не было ни одного падения. Да и вообще, в протоколе дидакшен всего один – у двукратного чемпиона России Евгения Семененко .

Прокат у подопечного Мишина вышел не лучшим: после уверенного четверного флипа – нового для Евгения прыжка – последовала череда странных ошибок. Сначала он сдвоил сальхов, но даже к двойному прицепил тройной тулуп. Если бы не получилось, Семененко остался бы без каскада.

А потом Евгений внезапно сорвал дорожку шагов – эффектный слайдинг перешел в падение. Семененко запнулся и лег на лед – быстро встал, а судьи даже поставили третий уровень за элемент. Но сбавка все равно получилась внушительной, хотя лишь один арбитр выдал по шкале GOE -5.

Это еще контролируемый слайдинг.

А это уже падение.

Вращения тоже неидеальны – только одно на четвертый уровень, финальное – и вовсе на второй.

Но ни грубые ошибки, ни технические недоработки судейскую бригаду не смутили. По оценке за компоненты он второй – 43,85. Для сравнения: чемпион мира Илья Малинин на Гран-при США неделю назад получил 44,61, а француз Кевин Аймо – 45,40.

2. Марк Кондратюк – еще один чемпион России на этапе в Магнитогорске. Именно он лидер по компонентам – энергичная и нетривиальная программа принесла 44,26 балла.

А вот в техническом плане у Марка тоже были серьезные сбои. После четверного лутца и тройного акселя Кондратюк допустил степ-аут на четверном сальхове, коснулся льда рукой и еле вкрутился в двойной тулуп. Из всех прыжковых элементов каскад принес меньше всего – 9,38 балла (даже за триксель баллы выше, хотя его базовая стоимость на 4 меньше).

После этого Марк еще и ошибся в комбинированном вращении – не показал базовую позицию «волчок», поэтому получил первый уровень и большие сбавки.

Зато зажигательную дорожку шагов завершил трюком – колесом с прыжком.

«Не считаю прокат классным, рабочий. Очень обидно за вращение, я его сорвал. Сейчас покорю себя в раздевалке минут пять-десять, потом с новыми силами дальше.

Все не так плохо, как могло быть. Какая‑то дурацкая ошибка, каскад был не идеален, но был. А вращение – просто дурацкая ошибка. Не считаю, что случилось что‑то ужасное», – резюме после проката.

3. Судьи тоже не увидели ничего ужасного, поэтому Марка оценили щедро – он идет третьим с отставанием от Савосина в 1,78 балла. Между ними расположился Николай Угожаев , который в этом сезоне уже выиграл мемориал Панина, опередив фаворитов – Семененко и Владислава Дикиджи.

В Магнитогорске судьи нашли у Угожаева и неясное ребро на флипе, и недокрут на лутце. Но все равно он лидер по технике – единственный пробил 50 баллов.

Ну а первое место Савосина сложилось из компромисса между сложным контентом (четверные тулуп и сальхов) и яркой презентацией под песню «Ямщик, не гони лошадей».

Как и всегда в нашем мужском катании перед произвольной нет ясности – кто же главный фаворит? Кажется, выиграть может любой.

Взлет фигурки в России: парни вколачивают прыжки на уровне Малинина – даже новички

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

2-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Короткая программа

1. Роман Савосин – 92,08

2. Николай Угожаев – 91,70

3. Марк Кондратюк – 90,30

4. Егор Рухин – 87,96

5. Евгений Семененко – 87,35

6. Иван Попов – 85,56

7. Даниил Постарнаков – 79,28

8. Кирилл Кропылев – 77,23

9. Илья Строганов – 76,61

10. Дамир Черипка – 71,33

Фото: РИА Новости /Александр Вильф