Я побывала в олимпийском Милане: стройка увязла, часть соревнований могут отдать... США

До Олимпиады-2026 осталось меньше 16 месяцев – и до сих пор не ясно, поедут ли российские спортсмены в Милан.

В зимних видах ни одна федерация пока не объявила о допуске наших. Хотя ISU недавно сообщил, что получил от МОК «обновленную информацию относительно квалификации нейтральных спортсменов (AIN)». Что это значит – никто не знает.

У оргкомитета, правда, проблем хватает и без нейтральных атлетов: некоторые важные объекты только начали строить, а часть стартов грозятся отобрать другие страны.

Майя Багрянцева оценила, как Милан готов к Олимпиаде.

Спойлер: почти не готов.

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Милан – главная площадка Игр-2026. На футбольном стадионе «Сан-Сиро» пройдет церемония открытия, а на трех городских аренах – соревнования по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

Правда, пока в городе об Олимпиаде напоминают разве что две гигантские стройки. На юго-востоке Милана возводят олимпийскую деревню и хоккейную арену, но если жилье для спортсменов почти закончили, то со стадионом большие проблемы.

Santagiulia Ice Hockey Arena должна стать главной хоккейной площадкой Игр – только ее пока не существует.

Стройку долго не начинали из-за судебных споров с соседним католическим монастырем: монахинь не устраивало будущее шумное соседство. Теперь же сроки сдачи «катастрофически» (цитата из итальянских медиа) задерживаются, инспекторы МОК в тревоге.

По самым оптимистичным прогнозам, стадион сдадут в декабре 2025-го, на его строительство уже потрачено более 200 млн евро. Впервые с Игр в Сочи в олимпийском турнире сыграют люди из НХЛ, поэтому внимание к авральной стройке повышенное.

В центре Милана сложно найти хоть какую-то рекламу или символику Игр, город живет обычной жизнью. Разве что в центре, на Пьяцца делла Скалла летом установили два небольших логотипа – Олимпиады и Паралимпиады, у которых фотографируются туристы из Азии.

На какой каток отправят фигурку? Загитова проиграла там чемпионат мира, а цены на билеты бьют рекорды

Фигуристам для олимпийского турнира достался старый UniPol Forum – каток на окраине Милана, прямо у местного МКАДа. Сейчас это площадка для шоу и концертов, а еще для большого баскетбола: Форум – домашняя арена «Милана» , команды Евролиги.

На время Олимпиады каток, правда, переименуют в Milano Ice Skating Arena – коммерческие названия во время Игр запрещены.

В феврале 2026-го арена примет фигурное катание и шорт-трек. Опыт больших стартов по фигурке у нее есть: в 2018-м здесь прошел постолимпийский чемпионат мира – Кейтлин Осмонд прервала доминирование наших фигуристок, Алина Загитова не справилась с произвольной программой.

Оба катка – для соревнований и тренировок – расположены в одном здании. Сейчас лед залит только на тренировочной площадке, здесь занимается местный клуб IceLab.

У будущего олимпийского бортика сразу встречаешь знакомые лица. Бывший российский тренер Ангелина Туренко уже четыре года работает в Италии, прошлой зимой ее группа переехала на главный каток этого олимпийского цикла.

«Здесь все довольно удобно устроено, каток очень комфортный и теплый. Но я пока не могу поверить, что именно тут фигуристы разыграют олимпийские медали. Само здание не новое, интересно, как его будут готовить к Играм. И главное, когда это все успеют сделать», – рассказывает Туренко.

Тренеры IceLab: Алиса Миконсаари и Ангелина Туренко

UniPol Forum построили в начале 90-х, а в 2017-м провели масштабную реконструкцию. Теперь арена вмещает почти 13 тысяч зрителей, и нет сомнений, что на Олимпиаде будет аншлаг.

Продажи билетов откроют в апреле. Цены уже объявили, и на фигурку они одни из самых высоких в олимпийской программе – от 280 до 750 евро. Поход на показательные выступления обойдется от 400 до 1200 евро. Дороже – только хоккейный финал (там самый дорогой билет за 1400 евро).

Едем в Доломиты: на стадионе для керлинга снимали Бондиану, а бобслей и сани могут перенести... в США

Кортина Д’Ампеццо – вторая по важности локация Олимпиады-2026, в нескольких сотнях километров от Милана.

Итальянский горнолыжный курорт уже принимал Игры – в 1956-м. Тогда в программе было всего восемь видов и 23 комплекта наград – масштаб несравним с нынешней олимпийской индустрией.

Для символической связи эпох (а также просто для экономии) решено повторно использовать часть олимпийских объектов.

И если старый трамплин модернизации не подлежит – его хотят отреставрировать и превратить в музей под открытым небом...

...то деревянный каток, на котором выступали фигуристы, сейчас реконструируют – для турнира по керлингу.

Кстати, на многих олимпийских объектах Кортины снимались сцены из фильма про Джеймса Бонда с Роджером Муром («Только для твоих глаз», 1981).

На фасаде сохранились постеры про фигурку – каток до последнего времени был действующим.

Немного удивляет, правда, выбор фигуристов: для итальянской арены взяли фотографию немецких парников Алены Савченко и Робина Шолковы.

Но Кортина Д’Ампеццо – это и место главного скандала Олимпиады-2026.

Еще весной было не вполне понятно, где пройдут олимпийские соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту. В Кортине есть санно-бобслейная трасса – ее построили к Играм-1956, но она много лет не функционирует и почти разрушена.

Бюджет на реконструкцию согласовывали так долго, что в прошлом году открылось страшное знание: есть риск остаться вообще без олимпийского объекта.

Помощь предложили соседи – турнир готовы принять Австрия и Швейцария, но итальянцы категоричны: домашняя Олимпиада может проходить только в Италии.

Олимпийские объекты такой сложности еще никогда не строили за год – трек должен работать уже в 2025-м, чтобы принять тестовые соревнования перед Олимпиадой.

МОК согласился на такую авантюру только при условии разработки плана Б: если трассу в Кортине не закончат вовремя, олимпийский турнир по этим трем видам могут перенести в Австрию, Швейцарию или... США. Лейк-Плэсид мечтает поучаствовать в Олимпиаде-2026 и даже обещает пышные церемонии награждения в центре Нью-Йорка.

Но во время последней инспекции оргкомитет отчитался: работы идут в ускоренном графике, поэтому Италия никому бобслей не отдаст.

Оценить ход стройки мы не смогли – дорога к объекту перекрыта, остается верить оргкомитету на слово.

«Вы же в Италии!» Как местные относятся к Олимпиаде и зачем теннисисту Янику Синнеру зимние Игры

Кортина Д’Ампеццо – фешенебельный и очень дорогой горнолыжный курорт, который и без Олимпиады не испытывает проблем с туристами.

Бутики Louis Vuitton и Burberry’s, пятизвездочные отели и спа – город удачно монетизировал славу олимпийской столицы. В центре много локальных стройплощадок, но все они – не про олимпийскую инфраструктуру, а про дорогие гостиницы, которые надо достроить до Олимпиады для богатых туристов.

Единственные кольца, которые пока можно встретить в Кортине, – эмблема автоконцерна Audi, который спонсирует Кубок мира по горным лыжам.

Нет, олимпийскую символику тоже недавно завезли и установили на окраине города – зато с красивым видом на Доломиты. Получилась идеальная (и пока единственная) локация для олимпийских фотосессий.

В миланском аэропорту тоже пока никаких признаков домашней Олимпиады: ни сувениров, ни постеров, ни самих олимпийских колец.

Сотрудница аэропорта, итальянка Сильвия, вопросам об Олимпиаде сильно удивилась: «Почему нет никакой олимпийской символики? Да вы что, еще рано! Приезжайте дня за два до начала – и вот тогда что-нибудь появится. Может быть. Вы же в Италии, ха-ха. У нас пока все спокойно, и я этому очень рада. Потому что во время Игр будет натуральный дурдом, мне уже думать об этом страшно – хоть отпуск бери и уезжай из города».

С оптимизмом в олимпийское будущее смотрит разве что итальянский теннисист Яник Синнер: он стал амбассадором волонтерской программы Олимпиады. Синнер в Италии – звезда, поэтому неудивительно, что организаторы используют его популярность в раскрутке домашних Игр.

Синнер объяснил Спортсу’‘, зачем ему зимняя Олимпиада:

«Я ужасно горжусь тем, что стал первым волонтером домашних Олимпийских игр. Ни один турнир в теннисе не проходит без волонтеров, поэтому я прекрасно знаю, как они важны для любых соревнований. Мы ищем 18 тысяч энтузиастов, которые готовы стать частью нашей олимпийской семьи. Из зимних видов мне ближе всего горные лыжи – потому что я катаюсь на них с самого детства. Конечно, я бывал в Кортине Д’Ампеццо: там невероятные горы, это очень красивое место».

Кстати, россияне и белорусы тоже могут подать заявку на участие в волонтерской программе Игр: в отличие от летней Олимпиады-2024, ограничений по национальному признаку в Италии не будет.

Главный вопрос теперь – останутся ли такие ограничения для российских спортсменов.

Похоже, наших спортсменов не будет на зимней Олимпиаде-2026. И вот почему

Фото: Gettyimages.ru /Sandra Montanez, Central Press; itinera-spa.it ; fil-luge.org