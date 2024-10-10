«Командный турнир изуродовал фигурное катание». Разбираемся, что важнее – люди или медали
Привет!
В нашей фигурке очередной виток споров о командном турнире Олимпиады-2022, который навел на философские рассуждения.
На этот раз огня добавил Максим Траньков, который рассказал, как его пару Евгения Тарасова – Владимир Морозов не пустили в командник с фразой: «Нам важны медали, а не люди».
А действительно, что же важнее в спорте? Павел Копачев, Настя Жаворонкова, Иван Кузнецов и Майя Багрянцева обсудили это в подкасте «Чистый хвост». Спойлер: мнения разделились.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно
0:00 «Нам важны медали, а не люди». Почему Максима Транькова так задела эта фраза?
4:00 командный турнир – имиджевый для федерации. Майя объясняет, почему чиновники волнуются за эту медаль
10:12 сразу два командных турнира закончились скандалами: вспоминаем истории Валиевой и Плющенко
17:03 медаль командного турнира менее ценная, чем личная? Тогда почему о ней столько спорят?
22:32 надо ли ставить разных спортсменов в командный турнир? А как поступают канадцы и американцы?
27:39 замены в команде – страховка для федерации или шанс раздать медали всем желающим?
32:33 Ваня и Паша спорят о том, нужны ли вообще командные соревнования
40:32 можно ли за счет командного турнира развить фигурное катание там, где оно не слишком популярно?
48:18 Сотникову лишили командного турнира, потому что федерация наказала Буянову из-за Ковтуна?
54:00 действительно ли Дэвис и Смолкина могли поставить в пекинский командный турнир? И почему их не надо за это осуждать?
59:46 разбираем большое интервью Дэвис и Смолкина Спортсу: что зацепило, а что до сих пор смущает?
1:05:35 Коляда в Пхенчхане – еще одна причина, по которой медали не должны быть важнее людей
1:10:15 Настя считает, что Коляде помешал его талант
1:15:14 так что все-таки главнее – медали или люди?
«Нам важны медали, а не люди». Изнанка нашей фигурки на Олимпиаде-2022
Интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: блат, свадьба в США, жизнь в Канаде
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press; РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф