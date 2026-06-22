Ирина Роднина: «Плющенко каток построил за свой счет, тренерский коллектив содержит за свой счет – все за свой счет. У Тутберидзе все за счет государства»

Роднина высказалась о конфликте между Плющенко и Тутберидзе.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о конфликте между Этери Тутберидзе и совладелицей академии «Ангелы Плющенко» Яной Рудковской.

«Многие обсуждают конфликт? Ну, две такие фамилии, чего не погреть ручки-то, собрав просмотры!

Но если «Ангелы Плющенко» – частная академия, Плющенко каток построил за свой счет, тренерский коллектив содержит за свой счет, все за свой счет, то у Этери-то все за счет государства!» – приводит слова Родниной газета Metro.

Ранее Тутберидзе дала интервью, в котором рассказала о конфликтных ситуациях с академией «Ангелы Плющенко».

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