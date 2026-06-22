  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. Ирина Роднина: «Плющенко каток построил за свой счет, тренерский коллектив содержит за свой счет – все за свой счет. У Тутберидзе все за счет государства»

0
Ирина Роднина: «Плющенко каток построил за свой счет, тренерский коллектив содержит за свой счет – все за свой счет. У Тутберидзе все за счет государства»
Роднина высказалась о конфликте между Плющенко и Тутберидзе.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о конфликте между Этери Тутберидзе и совладелицей академии «Ангелы Плющенко» Яной Рудковской.

«Многие обсуждают конфликт? Ну, две такие фамилии, чего не погреть ручки-то, собрав просмотры!

Но если «Ангелы Плющенко» – частная академия, Плющенко каток построил за свой счет, тренерский коллектив содержит за свой счет, все за свой счет, то у Этери-то все за счет государства!» – приводит слова Родниной газета Metro.

Ранее Тутберидзе дала интервью, в котором рассказала о конфликтных ситуациях с академией «Ангелы Плющенко».

У Тутберидзе взяли такое интервью, что она вскипела

«Снимите розовые очки и опуститесь на землю». Новый раунд Тутберидзе против Рудковской

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metro
logoИрина Роднина
logoАкадемия Плющенко
logoЭтери Тутберидзе
logoЕвгений Плющенко
logoденьги
logoЯна Рудковская

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Да да , прям со своего кармана !
Балаболы и лицемеры , впившиеся всеми частями тела к кормушке 🤡
за свой счет этот как у навки?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Попов: «Понял, что готов возобновить карьеру. Спасибо Плющенко и Рудковской – они поверили в меня и дают шанс реализовать свои амбиции»
18 июня, 10:57
Новый раунд Тутберидзе против Рудковской
18 июня, 04:40
Хореограф Железняков: «Пусть Рудковская скажет, что Плющенко сделал в качестве тренера, а не спортсмена. Каких-то успехов у него нет, а она открывает рот»
17 июня, 16:57
Рекомендуем
Главные новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Когда уже допустят фигуристов из России? Что до сих пор не так?
вчера, 21:05Подкасты
«Искусство с Бенуа Ришо». Семененко показал, как работает над хореографией на сборе в Курмайоре
вчера, 13:32Видео
Эстонская фигуристка Гойдина: «Мишин невероятно увлечен своим делом, заряжается от работы с молодежью. Он умный, терпеливый и внимательный»
вчера, 10:36
Анна Ляшенко: «Несколько лет назад пробовала себя в парном катании, и мне нравилось, но тогда не сложилось. Судьба дала мне еще один шанс»
вчера, 09:52
Алексей Ягудин: «Трусова и Валиева легко могут составить конкуренцию в следующем сезоне. Женское катание подсбавило, нет россыпи четверных»
вчера, 09:13
«Могла бы перечислять бесконечно, за что люблю его. На это не хватит всего времени мира». Трусова поздравила Игнатова с днем рождения
вчера, 08:10Фото
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
вчера, 07:10
Ягудин о допуске россиян: «Есть надежда, что выступим в следующем сезоне. В ISU не сказали «нет», а я позитивно смотрю на вещи и верю, что будет «да»
20 июня, 19:43
Нина Петрыкина анонсировала произвольную программу на тему из «Игры престолов»
20 июня, 18:07
«В детстве мне было важно не просто увидеть победу российского фигуриста. Было важно увидеть, что он живой человек, такой же как и мы». Ягудин о золоте Урманова на ОИ-1994
20 июня, 17:44
Ко всем новостям
Последние новости
Ветлугин о снижении количества квадов: «Все будут делать меньше элементов, но с большей стабильностью. Возможно, сначала баллы будут непривычными»
6 июня, 12:22
Ирина Роднина: «Трусова и Валиева могут войти в сборную, если будут соответствующие результаты»
4 июня, 09:18
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Рекомендуем