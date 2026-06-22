Ирина Роднина: «Плющенко каток построил за свой счет, тренерский коллектив содержит за свой счет – все за свой счет. У Тутберидзе все за счет государства»
Роднина высказалась о конфликте между Плющенко и Тутберидзе.
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о конфликте между Этери Тутберидзе и совладелицей академии «Ангелы Плющенко» Яной Рудковской.
«Многие обсуждают конфликт? Ну, две такие фамилии, чего не погреть ручки-то, собрав просмотры!
Но если «Ангелы Плющенко» – частная академия, Плющенко каток построил за свой счет, тренерский коллектив содержит за свой счет, все за свой счет, то у Этери-то все за счет государства!» – приводит слова Родниной газета Metro.
Ранее Тутберидзе дала интервью, в котором рассказала о конфликтных ситуациях с академией «Ангелы Плющенко».
У Тутберидзе взяли такое интервью, что она вскипела
«Снимите розовые очки и опуститесь на землю». Новый раунд Тутберидзе против Рудковской
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metro
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