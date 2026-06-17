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  4. Хореограф Железняков: «Пусть Рудковская скажет, что Плющенко сделал в качестве тренера, а не спортсмена. Каких-то успехов у него нет, а она открывает рот»

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Хореограф Железняков: «Пусть Рудковская скажет, что Плющенко сделал в качестве тренера, а не спортсмена. Каких-то успехов у него нет, а она открывает рот»
Железняков: тренерских успехов у Плющенко нет, а Рудковская открывает рот.

Хореограф Алексей Железняков раскритиковал Яну Рудковскую за высказывания об Этери Тутберидзе.

Тутберидзе ранее дала интервью на шоу «ALEKÓ In My Bag», где говорила, в частности, о Рудковской и ее супруге – двукратном олимпийском чемпионе по фигурному катанию Евгении Плющенко. 

Позже Рудковская ответила на слова Тутберидзе из интервью: «Если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов».

«Слова Рудковской про Тутберидзе? Пусть она лучше скажет, что Женя Плющенко сделал в качестве тренера, а не спортсмена. Дело в том, что каких-то успехов у него нет, а Рудковская открывает рот.

Она всех уже задолбала. У нее одна цель — бизнес. Рудковская хочет деньги зарабатывать. Именно поэтому она позволяет себе говорить такое про Этери Георгиевну.

Школа «Ангелы Плющенко» в первую очередь про бизнес. Я приведу простой пример, чтобы все понимали, о чем я говорю. Очень многие родители, которые приводят ко мне детей, говорят, что в школе Плющенко все на порядок хуже. Дети, пришедшие оттуда, в плане танцев не умеют ничего. Все там завязано исключительно на деньгах», — сказал Железняков.

Новый раунд Тутберидзе против Рудковской

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoЭтери Тутберидзе
logoЯна Рудковская
logoАлексей Железняков
logoЕвгений Плющенко
logoАкадемия Плющенко

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