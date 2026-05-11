Ришо после прибытия в Россию выложил совместное фото с Мишиным и Семененко
Французский хореограф Бенуа Ришо поделился совместным фото с двукратным чемпионом России Евгением Семененко и тренером Алексеем Мишиным.
Ранее сообщалось, что Ришо проведет 9 дней в Новогорске и будет ставить программы российским фигуристам, в частности Семененко, Александре Трусовой, а также танцевальным дуэтам Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Мария Фефелова – Артем Валов.
Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Бенуа Ришо
Женя такой счастливый) Успешного сотрудничества.
Вся троица на фото выглядят , как минимум, довольными совместной встречей , а Женя просто сияет от счастья !
Пусть Ришо поставит хорошую программу, чтобы и Евгений с удовольствием катал и Мишин в ней ничего не менял.
Удачных постановок.
Алексей Николаевич, Женя, удачи с новой программой! Интересных творческих находок и успеха!
Трио профессионалов своего дела. Хочется верить в успех задуманного и создаваемого. ) Здоровья тренеру и спортсмену!
Очень интересно, что получится. Будут ли эти программы выделяться в лучшую сторону.
Беня - наш человек
О, у меня такая же шапка как у Ришо есть. Вчера картошку в ней сажал
А он в ней ставит программы мирового уровня для чемпионов. почувствуйте разницу )
"А он, а ты" комментарий уровня развития детский сад
Хорошее фото! Всем наилучшие пожелания!
