Ришо после прибытия в Россию выложил совместное фото с Мишиным и Семененко

Французский хореограф Ришо опубликовал фото после прибытия в Россию.

Французский хореограф Бенуа Ришо поделился совместным фото с двукратным чемпионом России Евгением Семененко и тренером Алексеем Мишиным.

Ранее сообщалось, что Ришо проведет 9 дней в Новогорске и будет ставить программы российским фигуристам, в частности Семененко, Александре Трусовой, а также танцевальным дуэтам Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Мария Фефелова – Артем Валов.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили