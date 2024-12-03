Кевин Аймо вернет произвольную программу «Болеро» в олимпийском сезоне

Французский фигурист Кевин Аймо вернет программу «Болеро» в олимпийском сезоне.

«Болеро» – это такая красивая музыка. Она сильная, и в следующем году нас ждет по-настоящему важный сезон с крупными соревнованиями. Я приберег ее на следующий год.

Все расстроились, что я не оставил «Болеро» на этот год. Я просто отложил его, чтобы люди соскучились, а потом собираюсь вернуть.

В прошлом сезоне были большие взлеты и большие падения, но мне очень нравилась программа. Я планирую преподнести ее по-другому, но я возвращаю ее, потому что это одна из вещей, которые я создал сам», – сказал Аймо .