Кевин Аймо вернет произвольную программу «Болеро» в олимпийском сезоне
Французский фигурист Кевин Аймо вернет программу «Болеро» в олимпийском сезоне.
«Болеро» – это такая красивая музыка. Она сильная, и в следующем году нас ждет по-настоящему важный сезон с крупными соревнованиями. Я приберег ее на следующий год.
Все расстроились, что я не оставил «Болеро» на этот год. Я просто отложил его, чтобы люди соскучились, а потом собираюсь вернуть.
В прошлом сезоне были большие взлеты и большие падения, но мне очень нравилась программа. Я планирую преподнести ее по-другому, но я возвращаю ее, потому что это одна из вещей, которые я создал сам», – сказал Аймо.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Europe on Ice
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