Алина Горбачева: «Выучить четверной лутц и тройной аксель – моя мечта. Хочу вставить триксель в короткую программу и выигрывать и ее»
Фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.
– Ты сказала журналистам, что твоя цель – сделать два четверных сальхова. Насколько это получается на тренировках?
– Перед этим этапом, к сожалению, не успела из-за болезни – я только вышла, нужно было восстановиться как можно быстрее, поэтому мы накатывали один. Два будем накатывать уже к чемпионату России. А в Омске я уже иду и делаю.
– Хотела бы в будущем попробовать что-то еще из элементов ультра-си?
– Да. В конце позапрошлого сезона я активно учила четверные лутц и риттбергер, лутц у меня очень неплохо получался. Хотела бы попробовать его еще, но не перед соревнованиями, потому что это все-таки довольно травмоопасное занятие.
Но выучить четверной лутц и тройной аксель – моя мечта. Хочу вставить триксель в короткую программу и выигрывать и ее, – сказала Горбачева.
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