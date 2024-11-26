Алина Горбачева: «Выучить четверной лутц и тройной аксель – моя мечта. Хочу вставить триксель в короткую программу и выигрывать и ее»

Алина Горбачева рассказала, что мечтает выучить четверной лутц и тройной аксель.

Фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

– Ты сказала журналистам, что твоя цель – сделать два четверных сальхова. Насколько это получается на тренировках?

– Перед этим этапом, к сожалению, не успела из-за болезни – я только вышла, нужно было восстановиться как можно быстрее, поэтому мы накатывали один. Два будем накатывать уже к чемпионату России. А в Омске я уже иду и делаю.

– Хотела бы в будущем попробовать что-то еще из элементов ультра-си?

– Да. В конце позапрошлого сезона я активно учила четверные лутц и риттбергер, лутц у меня очень неплохо получался. Хотела бы попробовать его еще, но не перед соревнованиями, потому что это все-таки довольно травмоопасное занятие.

Но выучить четверной лутц и тройной аксель – моя мечта. Хочу вставить триксель в короткую программу и выигрывать и ее, – сказала Горбачева .