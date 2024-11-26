Горбачева о травме, которую получила летом: «При изучении тройного акселя упала на спину, долго не могла кататься»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о травме, которую получила летом.

– Как провела лето?

– Отпуск был в Сингапуре, мне очень понравилось, интересная страна. Оттуда осталось много впечатлений, много классных мест запомнилось.

Сборы у нас были в Турции. Там я была, к сожалению, с травмой, не тренировалась, поэтому у меня был второй отдых, можно сказать. Тоже понравилось, хорошая атмосфера, там хороший каток: теплый, море рядом, отель – все прекрасно. Если бы еще травмы не было, то могла бы еще и хорошо потренироваться...

– Ты писала, что 48 дней без прыжков – это максимальный срок за время твоей карьеры. Что случилось?

– Я упала летом, как раз при изучении тройного акселя. Упала на спину, долго не могла кататься. Сначала не знали, что было со спиной, потом, когда выяснили, уже начали это лечить, какое-то время ушло на восстановление.

Нельзя было прыгать какое-то время, потому что когда, например, левая нога травмирована – можно прыгать с правой, а когда спина – все делать больно. Мне было больно вращаться, всякие прогибы делать, ноги поднимать, не могла делать почти ничего. Но к прокатам уже как-то распрыгалась чуть-чуть, а после уже начала спокойно готовиться к турнирам.

– Не страшно вновь идти на тройной аксель после такого?

– Нет, я очень хочу его выучить. Сейчас мы работаем над техникой двойного акселя, стараемся ее максимально корректировать, чтобы было легко оттуда делать тройной. Внимательно слежу за своим дупелем, – сказала Горбачева .