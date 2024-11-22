Никита Сарновский: «Над второй оценкой летом много работали с Дмитрием Михайловым. Это не скучно, если ты заинтересован в результате»
Сегодня Сарновский победил на этапе Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге.
«Шкала моей цели – побеждать на каждом старте – стала понемножку заполняться, и, надеюсь, на следующих стартах будет лучше и лучше. Сегодня все, что было запланировано, мне удалось – сделал четверной тулуп, хотя и второй лутц был на минус.
По сути прыжки – это главное, если ты их стабильно делаешь, появляется и уверенность, и вторая оценка, и шаги между прыжками будут даваться легче. Над второй оценкой мы летом много работали с Дмитрием Сергеевичем [Михайловым], много скользили, и это не скучно, если ты заинтересован в результате.
Не сказал бы, что я устойчив психологически. Для меня важно именно в этом плане правильно настроиться, подойти к старту, а там уже как получится. У меня есть мотивация, есть за что биться. Сегодня настрой был боевой, и после проката тренер (Евгений Плющенко) меня похвалил, сказал, что боролся за каждый элемент. Но сегодня я тяжелее произвольную катал, чем на прошлом этапе в Москве.
Сейчас у меня рост 1 метр 84 сантиметра, он прибавляется понемногу. А вот три года назад я за год на 20 сантиметров вырос. Что касается веса, то за ним я очень хорошо слежу. У меня есть своя весовая категория, в которой мне хорошо прыгать. Выйду за рамки – это будет проявляться в прыжках», – сказал Сарновский.
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