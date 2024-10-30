Елена Вайцеховская: «Фигурное катание как спорт нужно Трусовой куда меньше, чем она – этому виду спорта. Любое поражение будет играть в минус ее имиджу»

Елена Вайцеховская считает, что фигурное катание как спорт не нужно Трусовой.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выступила на контрольных прокатах, но пока не выходила на соревнования в сезоне.

«Почему мы так отчаянно продолжаем ностальгировать по спортсменке, которая сама, похоже, давно переболела большим спортом? Понимаем же, что эта ностальгия иррациональна. <...>

Все мы понимаем, что в своём нынешнем состоянии Саша вряд ли способна выиграть у доброго десятка российских одиночниц. Но сознание невольно раз за разом возвращается к олимпийскому сезону и Играм в Пекине, где она блистала на льду и была так близка к тому, чтобы одержать главную в жизни победу.

Парадокс, но из своего олимпийского поражения фигуристка извлекла куда больше дивидендов, нежели Анна Щербакова из завоеванного золота.

Не чемпионский прокат, не провал и последующая дисквалификация Камилы Валиевой, а яростная вспышка Трусовой (сначала – с пятью четверными прыжками на льду, а затем со шквальными эмоциями под камеры) стала самым ярким событием не только Игр в Пекине, но и вообще нескольких последних Олимпиад.

Та вспышка оказалась столь яркой, что обожгла и ослепила всех, кто был причастен к олимпийским событиям. Ну а теперь, видимо, у всех нас потихоньку затягиваются рубцы. И понятное дело, болят, напоминают о себе.

В этом плане я совершенно неслучайно еще в Пекине проводила параллель между Сашей и ее очень давней гимнастической предшественницей Ольгой Корбут.

В 1972-м на Играх в Мюнхене та тоже не была фаворитом, но обладала уникальной по сложности программой, благодаря чему у гимнастки, которую там же весь мир успел запомнить как «девочку с косичками», вдруг появился реальный шанс стать олимпийской чемпионкой. Но она проиграла, столь же неудержимо, как и Трусова, разрыдавшись перед камерами.

С момента того поражения прошло уже больше 50 лет, а Корбут до сих пор нет-нет да и назовут «девочкой с косичками». Ну а теперь попробуйте ответить: когда в фигурном катании перестанут вспоминать Сашу?

Сейчас уже стало окончательно ясно: фигурное катание как спорт нужно спортсменке куда меньше, чем она – этому виду спорта. Логика лежит на поверхности: любое поражение будет играть в минус имиджу, а время, отданное серьезным тренировкам, неизбежно скажется на графике шоу и прочих коммерческих активностях. То есть на доходах.

Не говорю уже о том, что Игнатова может стать во всех этих проектах гораздо менее популярной, если начнет соревноваться и проигрывать.

Собственно, и сейчас, солируя во всех ледовых шоу Евгения Плющенко, Саша востребована не столько как выдающаяся исполнительница, сколько как звезда с олимпийским шлейфом, воспоминания о котором мощно накрывают публику каждый раз, когда фигуристка выходит на арену», – написала Вайцеховская .

Возвращение Трусовой все-таки не состоится? В ее графике – только шоу

Странное вокруг примы Плющенко: отказ от шоу, конфликт с Трусовой, притча мамы