Елена Вайцеховская: «Серебро Гущиной – это три в одном: физическая форма, прекрасная работа тренерского штаба и готовность спортсменки максимально отработать»

Елена Вайцеховская отметила выступление Ксении Гущиной на этапе Гран-при России.

Гущина заняла второе место с 203,78 баллами, уступив Анне Фроловой (226,33).

«Любые соревнования – это всегда история о шансах. Если составлять рейтинг по этому показателю по итогам женского Гран-при в Магнитогорске, первой в списке я бы поставила Ксению Гущину.

С Анной Фроловой нет вопросов – королева она и есть королева. В том плане, что все совершенно ожидаемо, и лично я сильно расстроилась бы в случае ошибок.

А вот серебро Гущиной – это, как говорится, три в одном: физическая форма, прекрасная работа тренерского штаба по постановке программ плюс готовность спортсменки максимально отработать свой шанс.

Отработала превосходно. Пусть случилась помарка, но общего настроя на максимально возможный по нынешней готовности результат она не пошатнула. Уважаю», – написала Вайцеховская.