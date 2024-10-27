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Алиса Лью: «Сейчас я очень увлечена фигурным катанием, и мне нравятся тренировки. Я стала более настоящей, более счастливой и веселой»

Алиса Лью рассказала, что после возвращения в спорт чувствует себя счастливой.

Американская фигуристка заняла 6-е место на этапе Гран-при в Канаде. Лью возобновила карьеру в этом сезоне после двухлетнего перерыва. 

«Перед следующим этапом Гран-при продолжу тренироваться и катать свои программы каждый день. Не знаю, насколько смогу улучшить их за неделю, но посмотрим. Надеюсь, смогу хотя бы немного прибавить энергии и выступить на том же уровне, что и сейчас, либо лучше.

Мое мышление после возвращения сильно изменилось. Можно сказать, раньше я была немного «не в себе». Я не была полностью погружена в фигурное катание, на этот раз все по-другому. Я очень увлечена, и мне нравятся тренировки. Я стала более настоящей, более счастливой и веселой», – приводит слова Лью Golden Skate.

Она считалась главной конкуренткой Валиевой, ушла на два года и вернулась. Что там у Алисы Лью?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoсборная США
женское катание
logoАлиса Лью
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