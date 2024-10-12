Она считалась главной конкуренткой Валиевой, ушла на два года и вернулась. Что там у Алисы Лью?

Лучшая американская фигуристка прошлого олимпийского цикла возвращается: Алиса Лью выступила на официальном турнире впервые с весны 2022-го.

Когда-то ее считали главной соперницей Камилы Валиевой, да и наших фигуристок вообще, но вмешался пубертат – и у Лью не все получилось так, как хотелось.

Что же изменилось с тех пор? Алисе уже 19 лет.

Ставила юниорские рекорды, прервала гегемонию наших, но проиграла Валиевой

Лью стартовала мощно – уже в 13 лет выиграла взрослый чемпионат США, став самой молодой чемпионкой страны в истории (прежний рекорд принадлежал Таре Липински).

Причем откатала с тремя тройными акселями в программах – контентом, который тогда на взрослом уровне могла себе позволить только Елизавета Туктамышева.

И развитие продолжилось – через год Алиса стала первой американкой, сделавшей четверной прыжок (лутц) на соревнованиях, и первой вообще, которая приземлила триксель и квад в одной программе (такого не получалось даже у Александры Трусовой).

Тогда же в юниоры вышла Валиева: они выиграли по два этапа юниорского Гран-при и отобрались в финал, причем Алиса единственная разбавила на этапах гегемонию россиянок – до нее наши фигуристки побеждали 20 раз подряд.

В финале Лью, пожалуй, считалась фаворитом – Камила травмировалась и не заявила ультра-си. Алиса же планировала два трикселя и два четверных лутца в произвольной – по контенту никого не было и близко.

Короткую Лью выиграла, хоть и с символическим преимуществом в балл от Камилы, но в произвольной развалилась – недокрутила все ультра-си и упала с акселя. Но серебро все равно забрала, пустив вперед Валиеву.

Потом случились вторая подряд победа на чемпионате США и бронза на чемпионате мира среди юниоров.

По контенту тот сезон остался для Лью пиком.

Конец карьеры после бронзы ЧМ – из-за «токсичной среды фигурного катания»

Сезон-2020/21 почти выпал из-за пандемии и травмы – Алиса вышла только на чемпионат США без ультра-си и закончила 4-й.

Проблемы продолжились в первом взрослом сезоне – тело уже менялось, травмы сказывались, сложные прыжки не шли. Лью меняла тренеров и снималась с турниров, все-таки пробилась в олимпийский состав, но только третьим номером – без командника.

О борьбе за подиум личного турнира речи вообще не шло.

В Пекин она приехала с одним тройным акселем в произвольной, да и тот недокрутила – в итоге 7-е место. На чемпионате мира-2022 россиянок уже не было, так что с почти идентичным выступлением (недокрутом на акселе) Алиса дотянулась до бронзы.

Но после успеха (уж точно главного во взрослой карьере) неожиданно остановилась: устала от тренировок и токсичной среды.

«Тренировки были очень тяжелыми с психологической точки зрения. Особенно последние несколько лет, потому что большую часть времени я была одна – у меня не было поддержки семьи, друзей. Мне это не нравилось.

Помимо этого, окружающая среда фигурного катания бывает токсичной, особенно в соцсетях. Это также повлияло на мое решение. Конечно, все было намного проще, когда я была младше. Тогда я не слишком задумывалась. Но когда выросла, стало гораздо сложнее, в первую очередь, психологически.

Я решила не форсировать. У меня была травма бедра, из-за которой я решила больше не делать четверные. Я не хотела травмироваться без шансов на восстановление, понимаете? Не хотела операций. Сейчас с бедром все в порядке, так что я рада, что решила вовремя остановиться».

Лучшая фигуристка США прославилась в 12, боролась с Валиевой и закончила в 16. Почему так и чем грозит ее уход?

Занятно, но Лью, ни разу в карьере не обыграв Валиеву, формально считается более успешной: у нее хотя бы есть бронза ЧМ, а у Камилы ни одной медали на крупных международных турнирах по взрослым.

Но сейчас, похоже, у Алисы появился шанс забраться еще выше.

Вернулась через два года: что теперь?

Лью объявила о возвращении в марте – показала видео, как восстанавливает тройные прыжки.

«В самом начале этого года я впервые встала на лыжи. И я не чувствовала этого прилива адреналина, думаю, с тех пор, как завершила карьеру. Все было так похоже на эмоции от фигурного катания... И поэтому, когда я встала на лыжи, подумала: «А что, если мне и на лед выйти и посмотреть, каково это?»

В тот момент я все еще не планировала возвращаться. Я просто хотела снова встать на коньки, потому что не выходила на лед с тех пор, как в последний раз каталась в шоу. Я хотела снова встать на коньки и посмотреть, что будет. На первом занятии я попробовала двойной аксель, и у меня получилось. И я подумала: «Ого».

19-летняя Алиса вернулась к давно знакомым тренерам Филиппу ДиГульельмо и Массимо Скали, которых ее отец уволил в олимпийский сезон.

Короткая программу поставили под Laufey – Promise, произвольную – под песню Донны Саммер MacArthur Park.

Для возвращения выбрали Budapest Trophy – с сильной Кимми Репонд среди соперниц.

Лью вышла под первым номером и, судя по всему, на первом месте и останется – чистая программа, высокие прыжки (хоть и без трикселя) и пока что самые высокие компоненты. Позади и Репонд (5-е место на ЧМ-2024) и еще одна американка Линдси Торгрен.

Да, тело явно поменялось – это уже не Алиса из олимпийского сезона, но в таком возрасте и после двух лет простоя удивляться нечему.

68,83 – это больше, чем у Брэди Теннелл и Луны Хендрикс с недавнего Shanghai Trophy, очень неплохая заявка для дебюта.

С нынешней конкуренцией запаса Лью вполне может хватить на многое – не понадобятся даже ультра-си.

А пока впереди произвольная – соберется ли там?

США строят дрим-тим ради золота Игр-2026: джокеры – юниорка с ультра-си и люди с русскими фамилиями

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Gregory Shamus