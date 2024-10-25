Алина Загитова: «В детстве восстанавливаешься быстрее, чем сейчас. Все-таки уже могу сказать свысока своего возраста, мне 22»

Алина Загитова рассказала, как совмещала в свое время спорт и учебу в школе.

– Как у тебя получалось совмещать спорт и школу?

– Очень сложно. Но пыталась ничего не пропустить. Если смотреть на мое расписание, то я вставала в 6 утра. Сначала ехала на тренировку, до 8 тренировалась. С 8 до часу-двух у меня была школа. Потом я шла опять на тренировку, дополнительные занятия тоже были. И до 12 ночи – репетитор.

– Ты вообще знала слово «сон»?

– Дети быстрее восстанавливаются. Все-таки я уже могу сказать свысока своего возраста, мне 22. Быстрее восстанавливаешься в детстве, чем сейчас. Поэтому вы вообще можете не... Хотя сон – это важно. Это самое важное в нашей жизни. И еда.

Я спала ночью, как и все. Ко мне приходил репетитор, мы с ней занимались до 12, потом я быстро чистила зубки, мылась и переодевалась – и сразу же спать. И быстро отключалась, – сказала олимпийская чемпионка в программе «Хорошоу» на СТС Kids.

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