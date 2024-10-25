Алина Загитова: «Все мои медали хранятся у бабушки. Считаю, что это самый лучший сейф, она никого не пропустит мимо себя»

Алина Загитова рассказала, что хранит свои награды у бабушки.

– Расскажи, сколько у тебя наград?

– На самом деле я не считала свои медали. Считаю, что это может повлиять на дальнейшее количество их. Поэтому не считала. Но их очень много.

– Ты где хранишь все свои медали?

– У бабушки. Я считаю, что это самый лучший сейф, она никого не пропустит мимо себя.

– А сколько у тебя было костюмов?

– Я даже не считала. Думаю, что за всю мою карьеру штук 50, может быть, даже больше.

– Есть самый любимый наряд?

– Пижама, ха-ха.

– Где твои костюмы сейчас?

– Они сейчас тоже у бабушки. Потому что, как мы уже выяснили, это мой некий сейф.

– Не планируешь костюмы продать в интернете?

– Слушай, я думаю, что они ценны мне очень. Поэтому продать я не смогу.

Каждый костюм у нас на один сезон, иногда они меняются, если тренеры видят, что они не подходят под программу. Все равно думаю, что не продам, – сказала олимпийская чемпионка в программе «Хорошоу» на СТС Kids.