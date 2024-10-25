Алина Загитова: «Пробовала прыгать четверные в олимпийский сезон. Тренеры сказали: лучше сделай свой контент, потому что он был и так перенасыщен»
Алина Загитова рассказала о попытках исполнять четверные прыжки.
– Ты пробовала когда-нибудь четверные?
– Пробовала. Это было в олимпийский сезон. И мне тренеры сказали: давай лучше сделай свой контент, потому что он был и так перенасыщен.
Сказали, что там могут быть травмы, а нам сейчас они не нужны, – сказала олимпийская чемпионка в программе «Хорошоу» на СТС Kids.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: СТС Kids
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