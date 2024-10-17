Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Сяо Хим Фа, Бричги, Александр и Михаил Селевко выступят с короткими программами
18 октября на турнире серии ISU Challenger в Ницце мужчины покажут короткие программы.
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur
Ницца, Франция
Мужчины
Короткая программа
Начало – 14:15 по московскому времени.
Первая разминка
1. Иван Шмуратко (Украина)
3. Лукас Бричги (Швейцария)
4. Джозеф Кляйн (США)
6. Арлет Леванди (Эстония)
Вторая разминка
9. Хавьер Воклен (Франция)
10. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
11. Ли Си Хен (Южная Корея)
12. Михаил Селевко (Эстония)
Третья разминка
13. Сами Хамми (Франция)
17. Андреас Нордебак (Швеция)
18. Лиам Капейкис (США)
Четвертая разминка
20. Александр Селевко (Эстония)
22. Ландри Ле Ме (Франция)
24. Чха Ен Хен (Южная Корея)
Расписание Trophy Métropole Nice Côte d’Azur: там выступят Сяо Хим Фа, Ким Чхэ Ен, Бричги, Селевко
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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