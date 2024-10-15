Елизавета Туктамышева: «Хочется быть тренером в полноценном режиме. Пока приходится совмещать – все-таки в шоу, на телевидении зарабатываешь больше»

Туктамышева рассказала, что хотела бы полноценно заниматься тренерской работой.

«После спорта не так много фигуристов идут тренировать. Думаю, где-то 50 на 50. Это логичный путь продолжения карьеры и жизни. Да, он сложный, но понятный и интересный.

Но многие наотрез отказываются идти тренировать, не хотят связывать жизнь с фигурным катанием после карьеры. Хотят существовать отдельно, найти что-то новое. Бывает и так, что человек хочет остаться в фигурном катании, но понимает, что работа тренером – просто не его.

А кто-то находит себя в этом, кому-то очень нравится. Я поняла, что мне эта работа очень интересна. Это непросто, но здесь есть понятный вектор развития, можно достичь огромных результатов. Всегда интересно, когда есть цель, когда ты видишь, к чему идешь, и знаешь, как к этому прийти.

Как совмещать с шоу и телевидением? Работа тренером и выступления в шоу – разные вещи с точки зрения финансов. Если бы было равенство, возможно, я бы выбрала тренерство, во всяком случае, точно проводила бы больше времени на льду в качестве тренера. А пока приходится совмещать.

Все-таки в шоу, в проектах на телевидении зарабатываешь больше – цифры очень отличаются от ставки тренера. Поэтому пока приходится тренировать для себя, все-таки в тренерской работе нельзя начать с нуля, надо развиваться. И я хочу этого.

Сейчас я не на ставке, просто пробую. Так что заработка от тренерской работы нет, но мне нужен опыт, это моя потребность. Конечно, мне хочется быть тренером в полноценном режиме. Но пока не так много времени на это. Было бы больше времени, я бы уже давно занялась официальным трудоустройством.

Например, сейчас я переезжаю в Москву на несколько месяцев, чтобы сниматься в «Ледниковом периоде». Так что выпадаю на долгое время. В середине декабря проект закончится, следом – чемпионат России, работа на Первом. А потом новогодние шоу.

Вот и получается, что остается не так много времени, хватает только на выборочную работу. Я пытаюсь совмещать. В следующем году хочу целенаправленно выбрать, что мне больше интересно – и заниматься именно тренерской работой», – написала чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева в блоге на Sports.

«Если бы за тренерство и шоу платили одинаково, возможно, я выбрала бы первое». Лиза Туктамышева в новой роли