«Путешествие мечты – на сафари в Африку, любимая музыка – от панк-рока до хип-хопа». Туктамышева ответила на вопросы блиц-интервью

Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы блиц-интервью.

– Самая удачная покупка за последнее время?

– Разноцветный кардиган.

– На что никогда не жалко денег?

– На вкусные духи.

– Любимые места в родном городе/в России/в мире?

– Парки где бы то ни было.

– Путешествие мечты?

– На сафари в Африку.

– Любимая еда?

– Итальянская.

– Любимая музыка?

– О, очень много: от русского панк-рока до зарубежного хип-хопа, – приводит слова Туктамышевой онлайн-журнал «Я покупаю».

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