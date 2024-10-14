«Путешествие мечты – на сафари в Африку, любимая музыка – от панк-рока до хип-хопа». Туктамышева ответила на вопросы блиц-интервью
Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы блиц-интервью.
– Самая удачная покупка за последнее время?
– Разноцветный кардиган.
– На что никогда не жалко денег?
– На вкусные духи.
– Любимые места в родном городе/в России/в мире?
– Парки где бы то ни было.
– Путешествие мечты?
– На сафари в Африку.
– Любимая еда?
– Итальянская.
– Любимая музыка?
– О, очень много: от русского панк-рока до зарубежного хип-хопа, – приводит слова Туктамышевой онлайн-журнал «Я покупаю».
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Я Покупаю»
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