Елизавета Туктамышева: «Любовь – это когда просыпаешься утром, смотришь на человека рядом и улыбаешься»
Туктамышева ответила на вопросы о любви, поддержке и способе почувствовать себя счастливой.
– Какой фразой поддерживаете себя, когда совсем плохо и что-то не получается?
– Все, что ни делается, – все к лучшему. И плохой опыт намного важнее, чем хороший, если ты хорошенько обдумаешь и сделаешь выводы.
– Ваш способ почувствовать себя счастливой?
– Выйти на прогулку в какой-нибудь красивый парк в Питере. Чтобы была хорошая компания и теплая погода.
– Что для вас любовь? Влюблены прямо сейчас?
– Когда просыпаешься утром, смотришь на человека рядом и улыбаешься. Просто лежишь, наблюдаешь за ним, чувствуешь себя максимально комфортно, спокойно и безопасно. Вот такое проявление любви, – сказала Елизавета Туктамышева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ЯПокупаю
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