Анна Щербакова: «Мне понадобилось время, чтобы найти разумный баланс в питании. Держать себя в форме, но без изнуряющих диет»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, как держит себя в форме.

– Вы всегда в отличной форме. Что, кроме тренировок, помогает вам поддерживать фигуру? Расскажите о своем питании, связанных с ним ограничениях.

– Конечно, регулярные тренировки присутствуют в моей жизни. И большое количество выступлений никогда не дает расслабиться.

Что касается питания, мне понадобилось время, чтобы найти разумный баланс. Держать себя в форме, но без жестких ограничений и изнуряющих диет. Но многому все еще учусь, – сказала .