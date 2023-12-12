Анна Щербакова: «Мне понадобилось время, чтобы найти разумный баланс в питании. Держать себя в форме, но без изнуряющих диет»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, как держит себя в форме.

– Вы всегда в отличной форме. Что, кроме тренировок, помогает вам поддерживать фигуру? Расскажите о своем питании, связанных с ним ограничениях.

– Конечно, регулярные тренировки присутствуют в моей жизни. И большое количество выступлений никогда не дает расслабиться.

Что касается питания, мне понадобилось время, чтобы найти разумный баланс. Держать себя в форме, но без жестких ограничений и изнуряющих диет. Но многому все еще учусь, – сказала Щербакова

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Видно по Ане, что она пришла в форму. Молодец, что нашла баланс в питании.
+21
-9
+12
Ответ ретроградный меркурий
Продолжают дербанить все то же интервью на кусочки? Тут же даже инфоповода никакого нет. Аня не соревнуется, может есть как хочет и сколько хочет
Аня закончила причём давно.. И это все понимают.. К чему вопросы про диету.. Ей соревноваться не надо
+6
0
+6
Период пубертата Аня прошла хорошо,сейчас действительно видно,что она в форме! Молодец!
+11
-8
+3
Аня стала женщиной скоро 20 лет.. Организм вырос
+3
0
+3
Продолжают дербанить все то же интервью на кусочки? Тут же даже инфоповода никакого нет. Аня не соревнуется, может есть как хочет и сколько хочет
+4
-2
+2
Максимум Ани это выступление в шоу там вообще прыжки не нужны
+4
-2
+2
Ответ Оскар Муравьёв
Комментарий скрыт
Аню без упоминания Загитовой не воспринимаете?
+4
-2
+2
Для жизни и шоу форма прекрасная, но если бы речь шла о возвращении к соревнованиям, то пришлось бы вновь взяться за сквизи
+5
-4
+1
Ответ Оскар Муравьёв
Комментарий скрыт
Загитова закончила со спортом на 4 года раньше Ани , так что какие к ней претензии .
+4
-3
+1
Аня скоро замуж, какая форма?
0
0
0
Ответ Ритт
Видно по Ане, что она пришла в форму. Молодец, что нашла баланс в питании.
В показательном номере на КПК юниоров, завалила оба флипа (бабон и очень жесткое падение), похоже форма не очень. IMHO
+21
-21
0
Ответ Ad notam
В показательном номере на КПК юниоров, завалила оба флипа (бабон и очень жесткое падение), похоже форма не очень. IMHO
Ну, единичное неудачное выступление необязательно означает плохую форму. Когда Аня падала до этого последний раз, я даже и не вспомню сразу. На парочке шоу Тутберидзе в апреле разве что. Возможно, здесь банально не успела раскататься перед программой, все-таки собрать два флипа в несоревновательных кондициях без какой-либо подготовки непросто. Посмотрим по следующим выступлениям, если там все будет в порядке, значит, это просто досадная случайность была.
+8
-8
0
Ответ Syndycate
Аня все щебечет умные и пафосные речи... если бы ты придерживалась своего нынешнего баланса в питании в ОИ сезоне, ты бы даже до Кубка Чукотки не доехала🤣
Забавно смотреть, как ты тут столько лет щебечешь и пыжишься в сторону Ани, а толку - ноль. А она за время твоих бестолковых пыхтелок и всё выиграла и живёт и кушает в удовольствие.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий