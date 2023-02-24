Сегодня Этери Тутберидзе исполняется 49 лет
Сегодня заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе исполняется 49 лет.
Среди ее учениц – Камила Валиева, олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.
Также под ее руководством тренировались двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, серебряные призеры Игр Александра Трусова, пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов, чемпионка Европы Алена Косторная и серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева.
Тутберидзе работает в ледовом дворце «Хрустальный» в Москве.
„Программы чтоб наотмашь
И зря ночей не спать,
И чтоб в поля таланты
Не принялись сбегать!…“ ©
#работаемдальше
С Днём Рождения, Этери Георгиевна! Дай Вам Бог всех наилучших благ! 🥳🙏🎂💖👑🌹
Такая мудрая женщина. Она правильно поступила, отказавшись от Алены и Саши. Их ленивое поведение показывает, что любая критика в адрес Этери не оправдана.
Пусть Ваши спортсмены продолжают, как можно дольше, радовать Вас своими победами.
Пусть падающие на Вас снежинки будут пушистыми! Порывы ветра - щадящими! Струи дождя - теплыми, лучи солнца - ласковыми! А небо над головой у Вас и всех остальных мирным и безмятежным!
С днем рождения, Этери Георгиевна!
стала персоной нон грата для всего мира. поэтому лишь женского счастья остаётся пожелать.
К Этери, как и к любому человеку, можно по разному относится, но то, что она с командой вывела наше женское фк в космос - факт.
Лично от меня спасибо за ДК. И за не придержание в юниорках.
Всего хорошого.
С Днём Рождения!
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