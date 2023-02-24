Сегодня Этери Тутберидзе исполняется 49 лет

Сегодня заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе исполняется 49 лет.

Среди ее учениц – Камила Валиева, олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Также под ее руководством тренировались двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, серебряные призеры Игр Александра Трусова, пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов, чемпионка Европы Алена Косторная и серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева.

Тутберидзе работает в ледовом дворце «Хрустальный» в Москве.