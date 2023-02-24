Сегодня Этери Тутберидзе исполняется 49 лет

Теги сборная России мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Сегодня заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе исполняется 49 лет.

Среди ее учениц – Камила Валиева, олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Также под ее руководством тренировались двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, серебряные призеры Игр Александра Трусова, пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов, чемпионка Европы Алена Косторная и серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева.

Тутберидзе работает в ледовом дворце «Хрустальный» в Москве.

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37 комментариев

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kate_ko
С новым годом жизни загадочную женщину и несомненно сильную личность! Желаю, чтобы творческая энергия и идеи не иссякали, а только преумножались! И конечно же здоровья!
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TheWitcher
С Днём Рождения, Великий Тренер!

„Программы чтоб наотмашь
И зря ночей не спать,
И чтоб в поля таланты
Не принялись сбегать!…“ ©

#работаемдальше

С Днём Рождения, Этери Георгиевна! Дай Вам Бог всех наилучших благ! 🥳🙏🎂💖👑🌹
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Этери горячая
Поздравляем Этери Георгиевну с днем ​​рождения. Она выглядит невероятно для своего возраста.

Такая мудрая женщина. Она правильно поступила, отказавшись от Алены и Саши. Их ленивое поведение показывает, что любая критика в адрес Этери не оправдана.
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Татьяна Семёновна
Уважаемая Этери Георгиевна! Много-много Вам здоровья и успехов во всем, чем Вы занимаетесь! Огромной силы воли, стальных нервов, и чтобы невзгоды всегда обходили Вас стороной.
Пусть Ваши спортсмены продолжают, как можно дольше, радовать Вас своими победами.
Пусть падающие на Вас снежинки будут пушистыми! Порывы ветра - щадящими! Струи дождя - теплыми, лучи солнца - ласковыми! А небо над головой у Вас и всех остальных мирным и безмятежным!
С днем рождения, Этери Георгиевна!
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Галина Ратникова
Тактично умолчим, что Этери целых 49 лет, так как невежливо напоминать женщине, что ей уже 49 лет! Этери, как вы умудряетесь так хорошо выглядеть, ведь вам, страшно подумать, 49 лет😂😁😀 Админу, видимо, главное, не поздравить, а подколоть
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Azima
Поздравляем Уважаемую Этери Георгиевну с днем рождения!!! Спасибо Вам и Вашей команде на Ваш труд, за Ваших прекрасных фигуристов, за то что с замиранием в сердце смотрим за прокатами Ваших воспитанников! Спасибо за шедевральные номера! Вы и есть двигатель женского одиночного катания! Благодаря Вам теперь в России очень много талантливых фигуристов и из других штабов! Желаем Вам преданных благодарных учеников, желаем творческих успехов , и верим, что еще много лет мы будем наслаждаться за прокатами замечательных Ваших воспитанников! Не обращайте внимания на негатив, который льется , тот кто пишет гадости не сможет пройти и малую толику Вашего пути! Побольше Вам поводов для радости!!!
+1
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waleri
Супер профессионала, педагога мотиватора и сильную личность от всей души с Днем Рождения!!! Уважаемая Этери Георгиевна, пусть не только Вас радует любимая работа и ученики, но и в личном пространстве лучи счастья заглядывали в Ваше окошко!
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alexander bakulin
наша молодуха спеклась. рухнула под откос, будучи пойманной на допинге.
стала персоной нон грата для всего мира. поэтому лишь женского счастья остаётся пожелать.
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Зоя Кудряшова
Ей подобреть желаю. Думать не только о своей дочери и своем благополучии , но и о спортсменах, благодаря которым зарабатывает на хлеб.
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-6
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Светлана Менова
Здоровья и только здоровья.
+2
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Утренняя Аврора
Нам повезло, что в России есть такой тренер и ее команда. Лучшая из лучших! С днём рождения, Этери!
+7
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Анна Лисина
Ответ Зоя Кудряшова
Ей подобреть желаю. Думать не только о своей дочери и своем благополучии , но и о спортсменах, благодаря которым зарабатывает на хлеб.
Никто не думает о спортсменах больше, чем она. Все ее спортсмены при деле и с заделом на будущую жизнь вне спорта.
+5
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Евгения Гринева
Ответ Зоя Кудряшова
Ей подобреть желаю. Думать не только о своей дочери и своем благополучии , но и о спортсменах, благодаря которым зарабатывает на хлеб.
Себе пожелайте
+3
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Зоя Кудряшова
Ей подобреть желаю. Думать не только о своей дочери и своем благополучии , но и о спортсменах, благодаря которым зарабатывает на хлеб.
+3
-6
-3
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Магнетист*
Не ошибается только тот, кто не ничего не делает.
К Этери, как и к любому человеку, можно по разному относится, но то, что она с командой вывела наше женское фк в космос - факт.
Лично от меня спасибо за ДК. И за не придержание в юниорках.
Всего хорошого.
+2
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Анна Лисина
Этери Георгиевна ван лав! Нас бьют, а мы летаем!
С Днём Рождения!
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Джером&Со
Здоровья и творческих успехов Этери Тутберидзе!
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Reigher
С Днём Рожденья. Спасибо за профессионализм.
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Джефф Лебовски
Этери Георгиевна, с Днём Рождения, здоровья, успехов и новых побед! 💐
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Юлия Величко
Ответ Максим Медов
А на вид 35.
Ну вы сейчас прям всех 35-летних оскорбили)) Уж то, что ей за 40 не увидит только слепой, наверное.
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Призрачный триксель
С Днём Рождения,Этери Георгиевна!
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Роман Волков
Поздравляю Этери с Днём Рождения!
🎂🎂🎂🌻🥳
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Navian
Ответ Максим Медов
А на вид 35.
Во первых ложь. Она настолько не выглядит. На 45 может быть. Во вторых Пугачёва тоже выглядит молодо)
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Утренняя Аврора
С днём рождения, Этери Георгиевна! Здоровья,грандиозных планов, прекрасных и верных учеников! Только вперед! К новым вершинам!
+5
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Fellina
Ответ Максим Медов
А на вид 35.
На вид ровно столько, сколько вложено в пластику)
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