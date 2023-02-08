Ягудин о турнире шоу-программ: «Я старый больной человек. Есть масса молодых и артистически одаренных фигуристов, которым будет за счастье там выступить»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Ледниковый период Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об участии в проектах, связанных с фигурным катанием. 

— У вас есть возможность соревноваться в «Ледниковом периоде» в качестве участника, но вы выступаете в роли ведущего — почему? Не было мыслей снова стать участником?

— Я не против, но мне, естественно, как одиночнику проще быть не с кем-то, а в одиночку. Ну а поскольку здесь соединилось, что мне очень нравится вести, все совпало — я остаюсь в мире фигурного катания, но не с кем-то.

Мне очень нравилось, когда я катался и с Дайнеко, и с Пушкиной, и с Кожевниковой, и с Ланской, но отвечу фразой Ильи Авербуха: «Лех, лучше б ты вел! Мне с тобой так тяжело». Танцору, парнику не надо объяснять, как взять партнершу, как покрутиться, а мне надо. Я в этом плане не ленивый, но нужно время, а времени для постановок программ всегда не хватает.

— Скоро состоится турнир по шоу-программам. Вы примете в нем участие?

— Не знаю, дожить надо. Я тут шутил, что сначала до Нового года дожить надо, теперь до этого турнира. Но я знаю, что очень много претендентов. Как меня в свое время учил Алексей Николаевич Мишин, он говорил моей маме: «Зоя Алексеевна, снимите розовые очки». Я люблю ходить в розовых очках, но надо отталкиваться от реальности: я старый больной человек. Есть масса красивых, молодых, озорных, артистически одаренных фигуристов, которым будет за счастье там выступить.

— На Кубке Первого канала вы с Максимом Траньковым выступали в качестве пресс-атташе команд, но многие хотели бы видеть вас капитанами, потому что вы даете более яркую эмоцию. Как вы относитесь к этой идее?

— Я за любой кипиш. Но главное, чтоб было поменьше коньков в моей жизни. Это просто уже по-человечески становится очень тяжело, – сказал Ягудин. 

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16 комментариев

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Галина Александрова
Ответ Девочка с севера
Боится проиграть Плющенко)))
Алексей для Тани - любимый муж, а Женя для Яны - высокооплачиваемый участник шоу.
Алексей в шоу ничего не доказывает (и ничего не боится), он просто кайфует)))
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Мэри-Сью
Ягудин один из самых талантливых и артистически одаренных фигуристов которые у нас когда либо были, но возраст и накопившиеся травмы берут свое. Поэтому пускай и дальше будет ведущим и комментатором, но чтобы поменьше предвзятости.
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ИннаВБ
Ответ Залина Малина
Между прочим, отличная идея сделать капитаном Ягудина, а второго - Плющенко, не Транькова. Только, чтобы сами спортсменов выбирали. Было бы классно, скандал гарантирован!
Не надо,, скандалы надоели.
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MyCA
Слился Лёшенька
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margosha58
Ответ Залина Малина
Между прочим, отличная идея сделать капитаном Ягудина, а второго - Плющенко, не Транькова. Только, чтобы сами спортсменов выбирали. Было бы классно, скандал гарантирован!
Как это: сделать капитанами, но чтобы спортсмены выбирали? А если спортсмены не выберут?
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margosha58
Ответ Olga Tchistyakov
Так Плющенко баба Яна заставляет скакать,деньги же кто то должен в семью приносить( Билан,я так понимаю совсем сдулся)А с его болтами и шурупами в позвоночнике нужно наверно ,поберечь себя.
У Билана уже довольно давно закончился контракт с Рудковской. Теперь он свободен.
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Olga Tchistyakov
Ответ Девочка с севера
Боится проиграть Плющенко)))
Так Плющенко баба Яна заставляет скакать,деньги же кто то должен в семью приносить( Билан,я так понимаю совсем сдулся)А с его болтами и шурупами в позвоночнике нужно наверно ,поберечь себя.
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Инесса Тюкалова
Ну Ягудин вроде признавался, что кадое шоу или мастер-класс у него на обезболе. Поэтому, в целом, понятно его желание не выступать с программой или поменьше коньков. ФК его основной заработок, поэтому отказаться совсем он не может. На КПК мне он вообще показался каким-то именно уставшим
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Rums67
Ответ Залина Малина
Между прочим, отличная идея сделать капитаном Ягудина, а второго - Плющенко, не Транькова. Только, чтобы сами спортсменов выбирали. Было бы классно, скандал гарантирован!
Евгений Плющенко уже давно тренер.
+2
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Лека-Лека
Ответ Залина Малина
Между прочим, отличная идея сделать капитаном Ягудина, а второго - Плющенко, не Транькова. Только, чтобы сами спортсменов выбирали. Было бы классно, скандал гарантирован!
Для Вас главное в ФК - скандал?
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Залина Малина
Между прочим, отличная идея сделать капитаном Ягудина, а второго - Плющенко, не Транькова. Только, чтобы сами спортсменов выбирали. Было бы классно, скандал гарантирован!
+5
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Блинчик
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Sv Sv
Главное - трезво оценивать свои силы и способности. Не только на льду, но и с микрофоном в руках.
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Девочка с севера
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Katerina Sunny
Кто эти многие, от которых вещает журналист?
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Этери горячая
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