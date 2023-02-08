Ягудин о турнире шоу-программ: «Я старый больной человек. Есть масса молодых и артистически одаренных фигуристов, которым будет за счастье там выступить»

Олимпийский чемпион высказался об участии в проектах, связанных с фигурным катанием.

— У вас есть возможность соревноваться в «Ледниковом периоде» в качестве участника, но вы выступаете в роли ведущего — почему? Не было мыслей снова стать участником?

— Я не против, но мне, естественно, как одиночнику проще быть не с кем-то, а в одиночку. Ну а поскольку здесь соединилось, что мне очень нравится вести, все совпало — я остаюсь в мире фигурного катания, но не с кем-то.

Мне очень нравилось, когда я катался и с Дайнеко, и с Пушкиной, и с Кожевниковой, и с Ланской, но отвечу фразой : «Лех, лучше б ты вел! Мне с тобой так тяжело». Танцору, парнику не надо объяснять, как взять партнершу, как покрутиться, а мне надо. Я в этом плане не ленивый, но нужно время, а времени для постановок программ всегда не хватает.

— Скоро состоится турнир по шоу-программам. Вы примете в нем участие?

— Не знаю, дожить надо. Я тут шутил, что сначала до Нового года дожить надо, теперь до этого турнира. Но я знаю, что очень много претендентов. Как меня в свое время учил Алексей Николаевич Мишин, он говорил моей маме: «Зоя Алексеевна, снимите розовые очки». Я люблю ходить в розовых очках, но надо отталкиваться от реальности: я старый больной человек. Есть масса красивых, молодых, озорных, артистически одаренных фигуристов, которым будет за счастье там выступить.

— На Кубке Первого канала вы с Максимом Траньковым выступали в качестве пресс-атташе команд, но многие хотели бы видеть вас капитанами, потому что вы даете более яркую эмоцию. Как вы относитесь к этой идее?

— Я за любой кипиш. Но главное, чтоб было поменьше коньков в моей жизни. Это просто уже по-человечески становится очень тяжело, – сказал Ягудин.