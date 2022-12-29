ФФКР подтвердила проведение Кубка Первого канала, несмотря на отмену соревнований московского календаря с 1 по 25 января

Теги ФФКР Федерация фигурного катания Москвы Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) заявила, что Кубок Первого канала состоится, так как турнир включен в календарь ФФКР в этом сезоне.

Ранее Федерация фигурного катания Москвы (ФФКМ) сообщила об отмене соревнований московского календаря с 1 по 25 января 2023 года. Среди турниров, которые значатся в календаре на сайте ФФКМ, есть Кубок Первого канала.

«Все спортивные мероприятия, запланированные ФФКР, в том числе Кубок Первого канала, состоятся в полном объеме.

Этот турнир включен в календарь соревнований Федерации фигурного катания на коньках России в этом сезоне», – заявили в ФФКР, добавив, что отмена касается стартов, проводимых Федерацией фигурного катания Москвы.

Кубок Первого канала пройдет в Москве 21-22 января.

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27 комментариев

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Светлана Менова
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Но мне всё равно непонятна ситуация с московскими новисами, юниорами и взрослыми несборниками. Каким образом ФФКМ так лоханулась, что оставила без соревнований своих ребят? Куда смотрит новое руководство организации в лице Нины Михайловны Мозер?
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Osik92
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Не удивлюсь если капитанами будут Семененко и ками
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Osik92
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Только 2 команды.. Три перебор.. И вообще лучший кубок Первого был когда Заги против Медведевой.. Потом как то тускло стало и чемпионат по прыжкам не спасситуацию
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Самасебезвезда
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Ответ Alexander X
отмена(перенос) в связи с изменившимся законодательством и необходимостью привести в соответствие документации (из релиза ффкм) 😔 предыдущую новость почитайте...
а при чем здесь официальные соревнования и КПК, который не соревнование, а шоу?
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Loliloo
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Ответ Самасебезвезда
какой Женя?
Викторович)
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Loliloo
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Не про эту новость , но как же много на спортсе стало грязи, склок, сплетен и интриг. Никакой новогодней атмосферы, ни одного доброго интервью, статьи. Интересно, это во всех ветках так, или только ФК?
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Товарищ Майор.
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Ответ Беглый*
Посмотрим, как подготовится к этому соревнованию вылечившаяся от всех недугов Шурик. Ведь если бы не клятая температура, она бы всех разорвала на ЧР. И по заверениям её фанатов, квады у неё на месте
Не подпустят её на пушечный выстрел до этого турнира
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Беглый*
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Ответ Самасебезвезда
какой Женя?
Арманыч
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Alexander X
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Ответ Самасебезвезда
Какой закон?
отмена(перенос) в связи с изменившимся законодательством и необходимостью привести в соответствие документации (из релиза ффкм) 😔 предыдущую новость почитайте...
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Elena Sopc
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Ответ Defender64
Ну всё, ждём, конечно. Но мне бы, конечно, хотелось увидеть три команды. Потому что многим интересным спортсменам не достается места. У нас на взрослые Гран-При ездили 9 фигуристок, а на КПК мы 6 приглашаем - почему? Надо пусть с юниорками, но приглашать Топ-6 ЧР плюс Жилину, Двоеглазову и Титову - как вариант. Тем более, что и 9 одиночников легко можно набрать, и 6 пар. И даже три танцевальных дуэта можно наскрести - КА, ХЧ и падучих чемпионов.
Танцевальных можно и не приглашать
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Самасебезвезда
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Ответ Беглый*
Скорее всего Аня и Женя
какой Женя?
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Самасебезвезда
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Ответ Alexander X
для ффккр закон не писан?🤔 или это очередное заявление ярмолиной?...
Какой закон?
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Беглый*
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Ответ vanessa2021
Комментарий удален модератором
У Аннушки всё лучше всех. Представляете, полтора ляма баксов заработала за год. Шурик в три раза меньше
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Alexander X
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Ответ vanessa2021
Мне Аня Фролова ОЧЕНЬ понравилась на этапах гп. К сожалению, ей ставят совершенно мизерные баллы, как и всем ученицам Давыдова. Аня прошла пубер, ей надо стабилизировать контент, учитывая повышение возраста- я на месте федры дала бы шанс Фроловой в финале гп и на кпк. Пусть накатывает практику на соревнованиях.
а я бы посоветовал ффкр "отойти в сторонку", и пусть сами все показывают реальный свой результат😔
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olvl
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Ответ vanessa2021
Мне Аня Фролова ОЧЕНЬ понравилась на этапах гп. К сожалению, ей ставят совершенно мизерные баллы, как и всем ученицам Давыдова. Аня прошла пубер, ей надо стабилизировать контент, учитывая повышение возраста- я на месте федры дала бы шанс Фроловой в финале гп и на кпк. Пусть накатывает практику на соревнованиях.
Мне всегда Аня нравилась, она выделяется и запоминается. И вообще, классная. Надеюсь, что она и дальше будет соревноваться.
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vanessa2021
Ответ Беглый*
Посмотрим, как подготовится к этому соревнованию вылечившаяся от всех недугов Шурик. Ведь если бы не клятая температура, она бы всех разорвала на ЧР. И по заверениям её фанатов, квады у неё на месте
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Alexander X
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Ответ Defender64
К черту законы, мешающие проводить соревнования.
нууу... я просто настороженно отношусь к заявлениям от некоторых персонажей, уровень профессионализма и знания внутренней документации которых сомнителен😔
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Ezhar
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Выложите лучше интервью Пасечник/Некрасова, чем людей путать. На чемпе вышло.
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Валерий Петров
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Ответ Адриана
Какая бурная информативная деятельность, трудяги.
Под НГ начальство внезапно вспоминает - а что же ещё не доделано в уходящем году, и начинает грузить нижестоящих
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Беглый*
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Ответ Маргарита В Сафронова
Кубок мне очень понравился. Перспектива отличная. Интересно, кто будет капитанами?
Скорее всего Аня и Женя
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vanessa2021
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Ответ Defender64
Вообще формат сезона сделан так, что вторая часть - после НГ предназначена только для тех, кто проявил себя в первой. А кто болел, или неудачно выступил на Гран-При - тот всё. Не комильфо. Вот той же Фроловой в принципе негде больше выступать...
Мне Аня Фролова ОЧЕНЬ понравилась на этапах гп. К сожалению, ей ставят совершенно мизерные баллы, как и всем ученицам Давыдова.
Аня прошла пубер, ей надо стабилизировать контент, учитывая повышение возраста- я на месте федры дала бы шанс Фроловой в финале гп и на кпк. Пусть накатывает практику на соревнованиях.
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Беглый*
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Посмотрим, как подготовится к этому соревнованию вылечившаяся от всех недугов Шурик. Ведь если бы не клятая температура, она бы всех разорвала на ЧР. И по заверениям её фанатов, квады у неё на месте
+6
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Маргарита В Сафронова
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Кубок мне очень понравился. Перспектива отличная. Интересно, кто будет капитанами?
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Defender64
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Ответ Alexander X
для ффккр закон не писан?🤔 или это очередное заявление ярмолиной?...
К черту законы, мешающие проводить соревнования.
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Defender64
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Вообще формат сезона сделан так, что вторая часть - после НГ предназначена только для тех, кто проявил себя в первой. А кто болел, или неудачно выступил на Гран-При - тот всё.
Не комильфо. Вот той же Фроловой в принципе негде больше выступать...
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