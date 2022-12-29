ФФКР подтвердила проведение Кубка Первого канала, несмотря на отмену соревнований московского календаря с 1 по 25 января

Федерация фигурного катания России (ФФКР) заявила, что Кубок Первого канала состоится, так как турнир включен в календарь ФФКР в этом сезоне.

Ранее Федерация фигурного катания Москвы (ФФКМ) сообщила об отмене соревнований московского календаря с 1 по 25 января 2023 года. Среди турниров, которые значатся в календаре на сайте ФФКМ, есть Кубок Первого канала.

«Все спортивные мероприятия, запланированные ФФКР, в том числе Кубок Первого канала, состоятся в полном объеме.

Этот турнир включен в календарь соревнований Федерации фигурного катания на коньках России в этом сезоне», – заявили в ФФКР, добавив, что отмена касается стартов, проводимых Федерацией фигурного катания Москвы.

Кубок Первого канала пройдет в Москве 21-22 января.