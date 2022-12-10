Татьяна Тарасова: «Роднина сказала, что любое техническое усложнение не красит женское катание? Я не участвую там, где она участвует»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Ирина Роднина женское катание Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не будет высказываться на темы, в обсуждении которых участвовала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. 

Ранее Роднина заявила, что технические усложнения не красят женское фигурное катание. 

«Роднина сказала, что любое техническое усложнение не красит женское фигурное катание? Я не участвую там, где Роднина участвует. Я с ней не вступаю абсолютно ни в какие отношения.

Мое мнение по этому вопросу? Нет, вы уже сказали, кто это высказался, поэтому я не участвую», — сказала Тарасова.

Ирина Роднина: «Любое техническое усложнение не очень красит женское фигурное катание»

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга

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