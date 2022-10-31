Леонова поставила программы Талалайкиной

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию поставила программы .

В прошлом сезоне Талалайкина приняла решение уехать в Италию и выступать за сборную этой страны. Однако в сентябре этого года фигуристка вернулась в Россию, объяснив это тем, что ей не удалось получить в Италии вид на жительство.

«Не могу сказать, что просьба Маши [Талалайкиной] поставить ей программы была для меня неожиданностью. Конечно, мы обсудили с ней последние события – ее переход и возвращение обратно. Я была не против работы с ней – я ее давно знаю, нам с ней легко.

Короткую программу мы оставили ту, что она катала еще до переезда в Италию – это кавер [песни] Believer в женском исполнении с инструментальной обработкой. А музыку для произвольной программы Маша предложила сама, это латинский, даже немного кубинский стиль. Сначала я подумала, что эту мелодию нужно однозначно миксовать, но на льду оказалось, что она очень подходит.

Сейчас Маша вкатывает программы с тройными прыжками, все их она умеет делать. А что касается стартов, то нужно подождать – нужно накатать эти программы, чтобы было, что показывать. Так что решать будем по мере ее готовности. Она заряжена на работу, катается по две тренировки в день, и самое главное, что глаза горят», – сказала Леонова.