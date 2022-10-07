Даниил Самсонов: «Я нашел врача в Москве, который сделал мне операцию. Он, можно сказать, перезапустил мое фигурное катание»

Российский фигурист рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых он более 1,5 лет не выступал на соревнованиях.

У спортсмена была болезнь Осгуда-Шляттера.

«Я не думал о том, чтобы закончить, потому что я люблю фигурное катание, мне нравится находиться на льду, выступать перед зрителями. Из-за этого я не решился заканчивать карьеру. Понятно, что сложная травма была и многие, возможно, не справились бы с этим. Но я сразу решил, что не могу закончить просто так. Я еще не до конца себя показал и я уверен, что смогу много.

Какие прогнозы давали врачи? Все врачи, даже в Германии врач мне говорил, что в таком возрасте (16 лет) еще открыта зона роста,, оперативное вмешательство очень опасно делать, потому что можно задеть зону роста, и больше не будешь никогда расти, одна нога будет длиннее другой. Мне все говорили, что это очень опасно и лучше не рисковать, а подождать, пока она не пройдет.

Но я нашел врача в Москве, который сказал, что надо было оперировать сразу, как только начало болеть, и я бы уже давно катался. Мы ему доверились, хорошие были отзывы о нем, и он спокойно сделал мне операцию, за что я ему невероятно благодарен. Он, можно сказать, перезапустил мое фигурное катание», – сказал Самсонов.

«Эти два года дались мне очень тяжело, потому что я видел, как соревнуются другие ребята. Конечно, еще такой сезон у меня намечался впервые во взрослых, на международной арене, и мне было невероятно обидно, когда я снялся с первого этапа Гран-при. Хотелось реветь в подушку, и все.

Сейчас я рад, что я начинаю выходить на соревнования, и всё, что было в прошлом, останется в прошлом. Новая глава книги начинается», – цитирует Самсонова «Чемпионат».