Инна Гончаренко: «Медведева выкатала Загитову на золото Олимпиады. Так же сейчас Валиева идет за Щербаковой»

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Российский тренер Инна Гончаренко оценила перспективы чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой на взрослых соревнованиях.

«С одной стороны, выпускать в олимпийский сезон необкатанную девочку, которая никогда раньше не соревновалась со взрослыми, — большой риск.

С другой стороны, был пример Алины Загитовой, которую на золотую олимпийскую медаль выкатала Женя Медведева. Вытащила на себе в прямом смысле этого слова.

Точно так же сейчас Камила Валиева идет за Анной Щербаковой, а за ней непременно пойдет кто-то еще. В этом и состоит расчет тренера.

Мы же все так или иначе думаем о тактике и стратегии», – сказала Гончаренко. 

Камила Валиева – фаворит Тутберидзе на ближайшей Олимпиаде: в 14 лет ее бросают на взрослые прокаты, единственную из юниорок 

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