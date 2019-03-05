Инна Гончаренко: «Медведева выкатала Загитову на золото Олимпиады. Так же сейчас Валиева идет за Щербаковой»

Российский тренер Инна Гончаренко оценила перспективы чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой на взрослых соревнованиях.
«С одной стороны, выпускать в олимпийский сезон необкатанную девочку, которая никогда раньше не соревновалась со взрослыми, — большой риск.
С другой стороны, был пример Алины Загитовой, которую на золотую олимпийскую медаль выкатала Женя Медведева. Вытащила на себе в прямом смысле этого слова.
Точно так же сейчас Камила Валиева идет за Анной Щербаковой, а за ней непременно пойдет кто-то еще. В этом и состоит расчет тренера.
Мы же все так или иначе думаем о тактике и стратегии», – сказала Гончаренко.
Камила Валиева – фаворит Тутберидзе на ближайшей Олимпиаде: в 14 лет ее бросают на взрослые прокаты, единственную из юниорок