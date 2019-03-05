Инна Гончаренко: «Медведева выкатала Загитову на золото Олимпиады. Так же сейчас Валиева идет за Щербаковой»

Российский тренер оценила перспективы чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой на взрослых соревнованиях.

«С одной стороны, выпускать в олимпийский сезон необкатанную девочку, которая никогда раньше не соревновалась со взрослыми, — большой риск.

С другой стороны, был пример , которую на золотую олимпийскую медаль выкатала Женя Медведева. Вытащила на себе в прямом смысле этого слова.

Точно так же сейчас Камила Валиева идет за , а за ней непременно пойдет кто-то еще. В этом и состоит расчет тренера.

Мы же все так или иначе думаем о тактике и стратегии», – сказала Гончаренко.

Камила Валиева – фаворит Тутберидзе на ближайшей Олимпиаде: в 14 лет ее бросают на взрослые прокаты, единственную из юниорок