Фергюсон – Хабибу: «Мои искренние соболезнования. Абдулманап будет в первых рядах, если мы когда-нибудь посоревнуемся»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мои искренние соболезнования тебе и твоей семье, Хабиб. Держись, приятель.

Уважение к отцу Абдулманапу. Он будет в первых рядах, если мы когда-нибудь посоревнуемся», – написал Фергюсон.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от последствий коронавируса. 

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Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира. У него были очень простые принципы: уважение, дисциплина и ответственность

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