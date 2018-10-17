Фергюсон – Хабибу: «Мои искренние соболезнования. Абдулманап будет в первых рядах, если мы когда-нибудь посоревнуемся»

Бывший временный чемпион в легком весе отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мои искренние соболезнования тебе и твоей семье, . Держись, приятель.

Уважение к отцу Абдулманапу. Он будет в первых рядах, если мы когда-нибудь посоревнуемся», – написал Фергюсон.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от последствий коронавируса.

Человек, который все контролировал. Каким я запомню Абдулманапа Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира. У него были очень простые принципы: уважение, дисциплина и ответственность