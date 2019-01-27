Александра Трусова: «Рада попаданию в Книгу рекордов Гиннесса, стремилась к этому»

Теги сборная России рекорды женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала информацию о том, что она в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. 

Александра стала первой в истории женского катания фигуристкой, прыгнувшей флип в четыре оборота на соревнованиях. Она исполнила прыжок 7 декабря 2019 года в произвольной программе в Финале Гран-при.

«Мне родители сказали, что в третий раз занесли. Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу. 

Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях», – сказала Трусова. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья