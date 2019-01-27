Евгения Медведева: «С тех пор, как я начала тренироваться с Орсером, я полюбила катание»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что нравится ей в занятиях фигурным катанием.

«Часто чувствую себя одиноко, потому что только тренеры и семья понимают, через что мне постоянно приходится проходить.

Но, с другой стороны, я очень рада, что на любых соревнованиях болельщики видят только финальный результат, когда я выступаю в красивом костюме и с косметикой, и не видят тренировки. Потому что на это очень трудно смотреть чаще всего. Но именно они приносят результат.

Я очень люблю прыжки, поэтому и выступаю в одиночном катании. Но в то же время, особенно с тех пор, как я начала тренироваться с Брайаном Орсером, я полюбила катание. Как вкладывать душу в свое катание. Возможно, это даже сложнее, чем прыжки, хоть я их тоже люблю.

Я отправляю свою энергию болельщикам, и мне нравится, как эта энергия возвращается в тысячекратном размере.

Мне нравится улучшать себя, особенно в психологическом плане, когда ты проходишь через тяжелые времена. Мне нравится кататься чисто» – сказала Медведева в прямом эфире в инстаграме Флорана Амодио.

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