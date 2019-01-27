Татьяна Тарасова: «На Олимпиаде не сдержалась – сильно плакала, когда откаталась Медведева. Она будто вынула душу»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию рассказала о работе комментатором.

«Я люблю прямой эфир, потому что слово – не воробей. И потом, в прямом эфире есть нерв, который нельзя передать словами. Не потому что есть такое чувство ответственности за то, что ты разговариваешь со всей страной, но все равно это адреналин.

Я очень любила комментировать с Васей Соловьевым. Сейчас я люблю комментировать с Сашей Гришиным, с Лешей Ягудиным, с – мне все равно. Чувствую я себя очень комфортно с Сашей. А по Васе скучаю, потому что он такой творческий человек. И скучаю очень по Ане Дмитриевой, потому что она меня когда-то привела на эту работу. И, конечно, ее одно слово – это золото.

На Олимпийских играх я не могла себя сдержать, я сильно плакала, когда откаталась Женя. Потому что Женя так откаталась, что она как бы из себя вынула душу. Она откатались до слез. Когда у человека нет ничего больше – все, что она могла, все до последнего вздоха она отдала этой программе. И я очень плакала, и это было в эфире.

Потом мы не смеялись, потому что очень сильно наказывали за эти слезы – писали глупости. А для меня это просто поступок – то, как она катается. Я знала, что у нее болит. И это не значит, что я не любила . Глупость какая-то», – сказала Тарасова в интервью на канале Евгения Маркова «Один дома».

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй