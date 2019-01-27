Брайан Орсер: «Как по мне, прокат Медведевой на Гран-при России был лучшим в ее карьере. Она стала молодой женщиной»

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки , оценил прогресс спортсменки в прошедшем сезоне.

«После короткой программы на Skate Canada мне говорили: «Ух ты, насколько Медведева стала лучше! Она парит надо льдом, у нее появилась уверенность». К тому же, у нее сформировалось новое тело. Мне, как тренеру, было это приятно, хоть я и так видел прогресс Евгении каждый день.

А на Гран-при России вообще сложилось все. У нее там был фантастический прокат. Как по мне – лучший в ее карьере. Она стала молодой женщиной», – рассказал Орсер.

На Гран-при России Медведева заняла второе место, уступив 8,71 балла Александре Трусовой.