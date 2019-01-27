Алена Косторная: «Трусова – неудержимая, Щербакова – настоящий интеллигент, Загитова – несгибаемая»

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная рассказала о фигуристках, с которыми она вместе тренируется в группе Этери Тутберидзе – Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алине Загитовой.
– Как ты охарактеризуешь двумя-тремя словами других девушек старшей группы – Трусову, Щербакову, Загитову?
– Начнем с Саши. Она неудержимая. Аня – настоящий интеллигент, с большой буквы. Алина – несгибаемая. Что бы ни произошло, ее не могут сломать. Как в её показательном номере Survivor.
– Чему ты у них научилась?
– У Ани я иногда беру модель поведения. Потому что не всем нравится мой искренний стиль, считают его дерзким. Иногда мне «прилетает» от фанатов за мои слова в интервью, Аня в этом плане говорит аккуратнее.
У Алины научилась контролировать свои эмоции. Есть случаи, когда их нужно показывать, а есть случаи, когда лучше их скрывать. И я до сих пор учусь соблюдать эту грань.
У Саши, наверное, учусь бесстрашию, – рассказала Косторная.
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