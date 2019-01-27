Врач сборной России по фигурному катанию: «Загитова мне по-хорошему «надоедает». С ней мы общаемся чаще, чем с другими спортсменами»

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, как повлияет на спортсменов отсутствие необходимой тренировочной нагрузки в период пандемии коронавируса.

– Вы работаете в «Хрустальном» с группой , наблюдаете фигуристов каждый день. Как думаете: сложнее ли спортсменкам этой группы будет возвращаться в привычное рабочее состояние? Такое мнение высказал психолог из Питера, назвав девочек бойцами, марширующими в атаку?

– Не очень понимаю, что имелось в виду, отвечу так: и , и , и Саша Трусова по характеру лидеры. Их не надо мотивировать, они сами знают, что нужно делать и для чего. Они лидеры по жизни. Их не выбирали, не выдвигали в коллективе, не назначали главными, они просто реализовали те качества, которые были заложены в каждой из них, проделав огромную работу. Ну так в чем проблема? Выйдут после карантина и восстановятся.

Могу добавить, все девочки в группе Тутберидзе адекватно оценивают свои возможности и никогда не смотрят и не ориентируются на других. И выигрывают не за счет слабостей и проигрыша других, а за счет того, что добиваются сами. Их задача стать лучшими относительно самих себя. Им важно достичь своего максимума. А это не рядовые бойцы.

– Как часто вы созваниваетесь, общаетесь с фигуристами сейчас, во время карантина?

– Многие звонят – и те, кто в сборной, и те, кто закончил. У меня со всеми – и тренерами, и фигуристами хорошие отношения. С Таней Волосожар, на связи, с парами группы , потому что до этого я пять лет с ними плотно работал. Звонила Лиза Туктамышева, спрашивала, как у меня дела, Никита Кацалапов… В основном интересуются мониторингом ситуации с коронавирусом, задают вопросы, что делать, чтобы избежать последствий. Это нормально.

Понятно, со старшими ребятами теснее общаемся. Девочки из группы Этери Георгиевны еще молоды и в силу возраста, возможно, не так обеспокоены нынешней ситуацией, да и к тому же, у них есть родители, которые разъяснят. А вот кто по-хорошему мне «надоедает», и это правильно – . С ней мы общаемся чаще, чем с другими, с самого начала карантина. Она молодец. Настоящая олимпийская чемпионка. Есть вопросы – звонит, спрашивает, днем, ночью... Так и должно быть.

– То есть Алина сейчас тренируется?

– Как раз по этим вопросам и звонит. И я как врач хотел бы отметить ее высокую сознательность и самоорганизацию. Она молодец. Поэтому на примере Алины хочу сказать остальным: если есть вопросы, не стесняйтесь, звоните, задавайте. И главное, будьте здоровы, – сказал Шветский.

Психолог Вадим Гущин о самоизоляции: «Именно ученицам Тутберидзе будет психологически сложно возвращаться»