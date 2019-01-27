Сергей Добрин: «Европе никакого дела до спорта нет. Они настолько в своей толерантности погрязли, что им ничего не интересно»

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Добрин рассказал о состоянии спорта в Европе.

«Я в этом году был на юниорском Гран-при в Челябинске - у меня спортсменка за Армению катается. Может, там кого-то из зрителей добровольно-принудительно загнали, я не знаю, но забит был весь ледовый дворец. Люди смотрели, как юниоры катаются. Ну, и наши не подкачали, все там повыигрывали.

А следом идет Гран-при в каком-нибудь Белграде, где полтора человека на трибунах сидят, и те свои. Или чемпионат Европы - взрослый причем! – в ангаре этом посреди поля в Граце. Тогда понимаешь, что Европе вообще никакого дела до спорта нет. Они настолько в своей толерантности погрязли, что им ничего не интересно.

Кто у них показывает результат? Да единицы. А результат зависит от менталитета во многом. От своих коллег, которые в Европе тренерами работают, я знаю, что у них руководство школы может предъявить тренеру претензии, что он недостаточно улыбается, или мало хвалит детей, или делает им замечания.

На чемпионате Швеции в прошлом году третье место поделили две девочки, представляете? Чтобы занявшая четвертое место не огорчилась. А спустя год знаете что произошло? Три девочки заняли третье место.

Чтобы спорт приносил только радость. Чтобы дети не расстраивались. Спорт не должен травмировать, не должен сильно напрягать ребенка – у них такое отношение.

У европейцев в голове, наверное, не укладывается, насколько у нас готовы все отдать ради результата.

Были мы недавно в Белграде на соревнованиях. Там у них бар при входе на арену. Тренеры после тренировки могут посидеть, попить пива, плюс в плане курения ограничений нет. Каток холодный, поэтому все и сидят в этом теплом баре - кто-то завтракает, кто-то выпивает.

У них это считается правом личного выбора ребенка - курение и алкоголь наравне с какой-нибудь сменой пола. Считаю, что европейцы совсем мягкотелыми стали со своей толерантностью.

В моем рабочем аккаунте было видео, как семилетняя девочка прыгает тройной сальхов. Оно собрало очень много просмотров и комментариев от иностранцев. Писали, что ненавидят русских тренеров, которые детей в 7 лет уже заставляют прыгать тройные», – сказал Добрин.

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