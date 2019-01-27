Елена Ильиных: «Я фанат Трусовой, тащусь от нее. Она очень напоминает Липницкую»

Олимпийская чемпионка в команде рассказала о способностях в одиночном катании, а также рассказала, кто из фигуристок группы нравится ей больше всего.

– Ты же начинала как одиночница. Если представить тебя в группе у Тутберидзе, как ты думаешь, ты бы выстрелила?

– Да, я думаю, что да. Мы даже с Юлей Липницкой на одном из сборов пересматривали мои детские видео, и она пошутила по поводу того, что хорошо, что ты ушла в танцы, а то бы мы с тобой соревновались в Сочи. Она оценила технику моего на тот момент двойного акселя, что было очень круто для моего возраста.

Сейчас, конечно, планка уже повысилась намного, но мне всегда нравилось одиночное катание. И я люблю строгий подход, этот жесткий подход – вот это прям то, что нужно было мне. Поэтому попади я в группу к Тутберидзе, уверена, стартанула бы под ее руководством.

– Кто из учениц Тутберидзе тебе больше нравится сейчас?

– Саша Трусова. Я прям фанат! Она какая-то такая крутая. Я тащусь от нее, она очень нравится. Я всегда больше всего за нее переживаю.

Ну и я оцениваю качества всех девочек, которые выступают, они все большие молодцы, но мне почему-то вот именно Саша по душе. Они все невероятно крутые, но, знаешь, когда вот выделяешь себе любимчика – то это без шансов для остальных. И вот мой любимчик там – Саша!

И еще мне она чем-то очень напоминает Юлю Липницкую. А я же давно фанат , я до сих пор пересматриваю ее выступления, и Саша напоминает Юлю своим характером, – сказала Ильиных.

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«Я могла бы кататься еще 8-10 лет». Лена Ильиных – о дружбе с Липницкой, партнерах и будущем