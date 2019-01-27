Сергей Добрин: «Тутберидзе очень жесткая, справедливая. Если видит говно – так и скажет. Если все нормально, спросит: «А что дальше?»

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Добрин рассказал о работе с .

– Вы в свое время отказались от предложения остаться вторым тренером в группе Этери Тутберидзе. Почему?

– Я пошел другим путем. Не хотел быть вторым тренером, думал: «Я все смогу! Сам смогу лучше!» Отказался в пользу того, чтобы самому быть у руля, а не подруливать. Возможно, этот путь тяжелее, но я пытаюсь на собственных ошибках реализовать себя как тренера.

– Безмерно уважая ваш выбор, я все-таки не могу не спросить. Не жалеете сейчас о том отказе?

– Может быть, жалею. Такой феноменальный результат они показывают не только для России, но и для всего мира. Весь мир трепещет от этих девочек. Ну и молодцы, что тут еще можно сказать. Мы будем работать и анализировать их опыт, чтобы приблизиться.

Тутберидзе – мудрая для своих лет и уже сейчас великий тренер. Она ведь тоже когда-то не стала вторым тренером, а выбрала другой путь. И через такие грабли проходила, что мало никому не покажется, всем поучиться стоит.

Потому что Федерации фигурного катания России невыгодно, чтобы центр силы был только один, даже президент Алексей Горшков (главу ФФКР зовут Александр – прим. Sports.ru) об этом говорил. Нужна конкуренция и равновесие с другими командами. Сейчас вот еще подтягиваются Сергей Давыдов, .

– Какой Этери Георгиевна запомнилась вам в работе?

– Она очень жесткая. Справедливая. Как есть, все вскроет – будешь стоять, как голый, перед ней. Если видит говно – она так и скажет. Если видит, что нормально – спросит: «А что дальше?» Умеет держать в ежовых рукавицах всю команду. Это редкий дар на самом деле. Она может своей любовью к работе и преданностью цели заразить всех вокруг. Все пойдут за ней и не подведут ее.

У нее тоже бывали проблемы в команде, и она их решала, пока не подобрала надежный состав. Молодой Глейхенгауз, зрелый Дудаков, который, как верный пес, будет рядом всю жизнь, будет делать свою работу и не станет лезть на чужое поле. Этери может всех поставить на место. Сказать «Или ты работаешь, или мы прощаемся» не всякому дано, а она умеет. А дальше уже люди сами решают, чего хотят, – сказал Добрин.

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