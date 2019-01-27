Анна Щербакова: «Буду учить новые прыжки, делать акцент на тройной аксель. В этом сезоне его не хватило»

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что хотела бы улучшить в своих выступлениях.

– Могу сказать, что и сейчас мне есть в чем прибавлять. Я буду учить новые прыжки, делать акцент на тройной аксель. Это то, чего мне в этом сезоне не хватило. В короткой программе у меня часто было отставание от первого места, потому что я не прыгала тройной аксель.

Над этим прыжком мне нужно будет очень много работать, чтобы вставить его в программу. И, конечно, прибавлять можно во вращениях, в скольжении.

– У вас есть понимание, сколько прыжков ультра-си можно вставить в программу, чтобы докатать ее без потерь?

– В этом сезоне у меня было максимально три прыжка, и эту программу я выкатывала, знаю, что для меня это абсолютно реально. Когда я нахожусь в хорошей форме, три прыжка можно.

В начале сезона, когда я каталась с одним, мне казалось, что с двумя – это мой потолок. И когда я первый раз попробовала с тремя, была уверена, что это невозможно, такую программу на соревнованиях я не выкатаю.

Но работа помогла осознать, что и три прыжка могу сделать. Пока три – максимальный контент, но если я выучу что-то новое, и мы это вставим в программу, то все возможно, – рассказала Щербакова.