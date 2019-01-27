Арутюнян об отмене ЧМ: «Мы знаем, что Трусова, Щербакова и Косторная сильны. Теперь мы выясним насколько»

Американский тренер поделился мнением о том, как отмена чемпионата мира-2020 может повлиять на российских фигуристок Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную.

«Если вы перестанете давать телу прежние нагрузки, оно начинает меняться. Психологически очень трудно поддерживать ту интенсивность тренировок, к которой привык, если у тебя нет цели.

Мы знаем, что эти три девочки сильны. А теперь мы выясним, насколько они сильны», – сказал Арутюнян.

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен (и вы понимаете почему). Трусова, Щербакова и Косторная остались без титула

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